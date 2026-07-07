Tribunales
Sufre un ictus y su juicio en Ourense por un delito de daños se aplaza hasta que su estado de salud le permita declarar
La magistrada solicita al forense que informe sobre la situación del acusado para fijar la vista. El problema cerebrovascular le dificulta el habla
Un hombre sin antecedentes penales debía ser juzgado este martes en Ourense, acusado de un delito de daños, pero recientemente ha sufrido un ictus. Las secuelas del accidente cerebrovascular le han afectado al habla. Según los informes sanitarios no estaba en condiciones para declarar, puesto que presentaba dificultades para articular palabra. El fiscal solicitó la suspensión de la vista y así lo acordó la magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal. Además, la jueza solicita al Instituto de Medicinal Legal (Imelga) que realice un informe forense sobre la capacidad del encausado para poder responder en el juicio. Si es posible, la togada señalará una nueva fecha para la vista.
Los hechos que dieron lugar a este procedimiento penal son de hace cuatro años. En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que, entre las 11 y las 12 horas de la mañana del 17 de julio de 2022, en el pasaje de A Veronza, en el municipio ourensano de Ribadavia, el encausado actuó con un ánimo de «menoscabar el patrimonio ajeno». Presuntamente, ocasionó rayaduras en el capó de un vehículo y también pinchó tres ruedas, según la versión del ministerio público.
Los desperfectos ocasionados en el automóvil fueron cuantificados en 505,24 euros (tres ruedas pinchadas más la reparación de los arañazos). El importe total del arreglo ascendió a 720,34 euros, precisa el ministerio público, que pide una condena de multa, de 2.880 euros, además del pago de los daños.
El juicio al sospechoso queda pendiente de la evolución de su estado de salud y del informe que el forense emita sobre su capacidad para prestar declaración.
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