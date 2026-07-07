Sanidad
Moisés Rodríguez Mañero, nuevo jefe de Cardiología en el hospital de Ourense
Licenciado en Medicina en Navarra y doctorado en la USC por una tesis sobre la fibrilación auricular, el especialista se pone al frente del servicio en el área sanitaria ourensana tras una trayectoria profesional en el clínico de Santiago
J. F.
El ourensano Moisés Rodríguez Mañero, de 45 años, es el nuevo jefe de servicio de Cardiología en el hospital de Ourense. Toma el relevo de Miguel Pérez de Juan, que desempeñó este cargo durante cinco años. El gerente del área sanitaria provincial, Santiago Camba, el director asistencial, Eloy Sánchez, y el director médico, José Manuel Ortigueira, presentaron este lunes al nuevo jefe de Cardiología del CHUO, que regresa a Ourense tras desarrollar su trayectoria profesional en el hospital clínico de Santiago, donde combinó actividad asistencial, docente e investigadora. En el centro compostelano ejerció como facultativo especialista desde 2012, con la plaza en propiedad desde el año 2022. Además ha ejercido en la privada.
Licenciado en Navarra y doctorado en la USC, trabajó en 2015 en el Houston Methodist Hospital, un centro de referencia internacional en salud cardiovascular. Además de por su actividad asistencial, el nuevo jefe de Cardiología de Ourense destaca por su intensa actividad científica. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, especialmente sobre arritmias, electrofisiología y fibrilación auricular, la materia de su tesis.
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