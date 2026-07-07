La joven árbitra Ana Martínez Presas, homenajeada de julio de la iniciativa ‘8M, mes a mes’, de la Diputación de Ourense

La Diputación de Ourense homenajea a la árbitra Ana Martínez Presas dentro de la iniciativa ‘8M, mes a mes’, que busca dar visibilidad al talento, al liderazgo y a la huella que dejan las mujeres en la sociedad. El programa se centra este mes en el ámbito deportivo.

Ana empezó su trayectoria en el arbitraje con un curso de acceso, al que siguieron partidos de fútbol 8. En la temporada 24-25 debutó en la categoría 3ª Futgal, con partidos hasta la división de juveniles. En la temporada 25-26 alcanzó el ascenso a 2ª Futgal. Este hito, junto a su participación en una de las finales de la Copa Diputación y en el Torneo Internacional de Fútbol 8, además de la dirección de la final de la Copa de categoría alevín, la consolidaron como una gran promesa del comité de árbitros.

La Diputación destaca que la joven es un claro ejemplo para futuras generaciones de chicas que quieran dedicarse al arbitraje. Ana refleja que, con vocación y trabajo duro, es posible romper barreras de género desde edades muy tempranas.

El reconocimiento pone en valor el liderazgo de todas las mujeres que forman parte del deporte regional y que luchan a diario por conseguir igualdad en un ámbito que tradicionalmente se considera masculino.

Ana Martínez, en un partido. / FDV

Un año con este programa

El programa de la Diputación de Ourense lleva más de un año en marcha y dedica el octavo día de cada mes a un colectivo de mujeres, pasando por ámbitos como la música, la literatura, el sector agrario o la ciencia.

A través de diferentes protagonistas, se da voz a todas aquellas mujeres con grandes trayectorias que han tenido que trabajar duro para abrirse un hueco en trabajos o sectores considerados «de hombres».

Estos reconocimientos suponen un paso más en el camino hacia la igualdad y hacia un mundo en el que todos los sectores estén abiertos para quien posea talento y ganas de trabajar, independientemente de cual sea su género.