¿Vía da Prata o "Vía do Inferno"? La ola de calor abrasa a los peregrinos que pasan por Ourense

¿Estamos en la Vía da Prata o en la Vía do Sáhara? Se debieron preguntar las decenas de peregrinos que recorrieron los parajes ourensanos durante la última ola de calor. Se puede bromear con la situación pero no con las cifras, pues las alertas meteorológicas llegan en el peor momento posible para el Camino de Santiago en Ourense: la Vía da Prata inicia julio encaminando lo que podría ser un récord histórico, pues en tan solo seis días de este mes 470 peregrinos de esta ruta han sellado su Compostelana. La cifra, que ya supera a los andantes recibidos entre enero, febrero y marzo combinados, no solo apunta a convertir julio en el mejor mes por el momento, sino que de seguir la evolución de este inicio de semana, se superarían los 2.400 visitantes, una cifra récord en post-pandemia, superior incluso al agosto de 2022 en Ano Xacobeo. Sin embargo, la ferviente crecida del Camino contrasta con las temperaturas extremas que han azotado diversos puntos de la provincia esta fin de semana, superando incluso los 42 grados.

Las altas temperaturas se hicieron patentes entre los peregrinos que este martes realizaban la etapa Ourense-Cea, y descansaban al mediodía en el albergue de la capital del pan tras recorrer sus 22 kilómetros. Los andaluces Miguel y Ángel han llegado a San Cristovo en su cuarto día de Camino, tras comenzar el Sanabrés en A Gudiña, y definen de manera concisa cómo ha sido peregrinar por concellos donde el mercurio ha superado los 40 grados: "Horroroso", cuentan. Las altas temperaturas les han hecho hasta cambiar de planes, pues aunque ahora arrancan las etapas a las 5 horas de la mañana para hacer la mitad del recorrido aún de noche, valoran seriamente adelantarse a las 4 horas, pues "las horas que hemos llegado algo más tarde, sobre las 14.30 horas, directamente no se puede caminar", afirman. Al ver las cámaras de FARO, no dudan en mandar un recado a la Rede Pública de Albergues, ya que aunque el de Cea sí cuenta con aire acondicionado —tanto que hasta algunos se ponen sudadera—, contar con estancias climatizadas ha sido la excepción en su camino, tanto que hasta ha generado algún que otro cambio de idea: "En Ourense, hay peregrinos que en cuanto han entrado al albergue, se han ido porque no se aguanta".

De aun más lejos ha llegado hasta Cea Antonio Da Silva, portugués de más al norte de Coimbra que ha comenzado el camino desde su propia casa, y lleva ya 15 días de etapa. Está recorriendo el Camino Portugués Interior que conecta con la Vía da Prata en Verín, pero el impresionante ritmo que mantenía hasta el momento gracias a caminar tanto de mañana como de tarde se debe ralentizar casi por obligación en los últimos días: "Hace demasiada calor, hacer dos turnos es tomar mucho riesgo", afirma el luso, que añade que hay veces en las que le cuesta encontrar fuentes de agua o sitios donde comer, además de que el recorrido le está resultando más duro que el Portugués por la Costa en el que se aventuró el año pasado.

Eso sí, la bajada de temperaturas que prometía AEMET para este martes acabó por llegar, y con ello una bendición para quienes comenzaban el camino desde Ourense, el punto de partida preferido de los peregrinos —el 49% de los que sellaron la Compostelana este 2026 por la Vía da Prata empezaron en la ciudad de As Burgas—. Este ha sido el caso del grupo de un grupo de 'scouts' procedente de León, que habían llegado a Ourense este domingo, y los 37 grados a las rigurosas 21 horas que les recibieron les hicieron temer lo peor, pero la realidad acabó siendo más amable: "Nos despertamos a las 5 y media y nos cogió una buena neblilla que ayudó bastante, pero al final de la etapa sí que ha calentado", cuenta Artiz Fernández. "No sé como serán el resto de días, pero si vienen así está muy bien cuenta su compañero Leo Fuertes.