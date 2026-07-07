Cuatro heridos en dos accidentes de tráfico en Ourense, uno de ellos evacuado en helicóptero por antecedentes cardíacos
Los accidentes sucedieron en la N-525 a las 15.06 horas y en la OU-0510 a las 15.35 horas
La accidentada para la que se solicita el helicóptero medicalizado se encuentra consciente y no parece que su vida corra peligro
Susto en las carreteras de Ourense. La Guardia Civil informa de dos accidentes de tráfico en la provincia con menos de media hora de diferencia entre uno y otro.
El saldo total de heridos del que informan los agentes desplazados hasta ambos puntos es de cuatro personas, aunque ninguno presenta heridas o lesiones de consideración.
Los servicios médicos han solicitado el traslado en helicóptero de una motorista implicada en uno de los siniestros por sus antecedentes cardíacos, pero no se teme por su vida.
Colisión entre un camión y cuatro turismos
El primero de los accidentes se produjo a las 15.06 horas, en el kilómetro 246 de la N-525, a la altura del municipio de Coles. El 112 Galicia informaba a esa hora de una colisión con cinco vehículos implicados; un camión y cuatro turismos.
Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil y medios sanitarios. Según informa la Benemérita, el siniestro se saldó con tres heridos leves que fueron evacuados al CHUO.
Motorista para la que se solicita evacuación en helicóptero
El segundo siniestro se produjo menos de media hora después, a las 15.35 en el kilómetro 2,8 de la OU-0510 en sentido decreciente a la altura de Os Campos en O Pereiro de Aguiar. Según informa la Guardia Civil, se trataba de una colisión lateral entre una furgoneta de paquetería y una motocicleta.
La conductora de la motocicleta resultó herida y fue atendida en el lugar por los servicios del 061, que solicitaron un H4 —helicóptero medicalizado con base en Ourense— por los antecedentes de problemas cardíacos de la implicada.
Con todo, la patrulla desplazada hasta el lugar informa de contusiones y algún traumatismo, pero la conductora se encuentra consciente y no se considera que exista riesgo para su vida.
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