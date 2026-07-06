«No vivimos en un paraíso ni nuestros hijos son un mero expediente»: las familias del Special Olympics , reclaman desde O Carballiño las ayudas prometidas para la discapacidad

El municipio ourensano de O Carballiño fue este domingo el epicentro de la reivindicación y la convivencia de la discapacidad intelectual en Galicia. La celebración de la XXVIII edición de los Special Olympics y la convivencia familiar de Fademga Plena inclusión Galicia logró congregar a más de 900 personas procedentes de todos los puntos de la geografía gallega.

A pesar del carácter festivo y de visibilización de la jornada, el presidente de Fademga, Eladio Fernández Pérez, aprovechó la presencia de las autoridades autonómicas para exigir una dotación presupuestaria justa, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y un trato de igualdad con respecto a otras organizaciones del sector.

El evento contó con la participación de la directora xeral de Persoas con Discapacidad, Begoña Abeijón, quien trasladó el compromiso continuo del gobierno autonómico con la atención a la discapacidad, la integración y la inclusión a través de la colaboración con el tejido social.

Durante su intervención en la convivencia, la directora xeral recordó que este año la Xunta volvió a convocar las líneas de ayuda para entidades sociales a través de la asignación tributaria del IRPF. Abeijón explicó que estas aportaciones económicas resultan «fundamentales para dar continuidad a los programas de atención y cuidado a las personas con discapacidad o para nuevas inversiones en los recursos», con el objetivo explícito de que el apoyo institucional siga llegando a los colectivos más vulnerables de la comunidad.

«No vivimos en un paraíso»

Frente al discurso oficial, el presidente de Fademga y Special Olympics Galicia señaló que la Xunta «plantea cosas que parece que estamos en un paraíso, que vivimos ya con todo conseguido ni nuestros hijos son un mero expediente; no es así», aseveró con firmeza Eladio Fernández.

Recordó que existen compromisos cruciales que la Consellería firmó en el mes de octubre del año pasado y que, hasta la fecha, se están «incumpliendo y no respetando». Entre los puntos de fricción más graves, Fernández destacó la parálisis en el desarrollo del modelo de concierto social, las deficiencias no resueltas en el transporte adaptado y la congelación presupuestaria que sufren Fademga como Special Olympics desde hace más de cuatro años.

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«Llevamos más de cuatro años sin que se nos incremente un solo euro en los convenios» y piden «igualdad de trato en base a la representatividad que cada organización ostenta». Recuerda que Fademga gestiona actualmente 3.600 plazas públicas en Galicia, atiende a más de 6.000 personas de forma directa y aglutina a un movimiento de más de 10.000 familias mediante servicios especializados que no cubre ninguna otra red asistencial», indicó.