Ourense: un mapa de incidencias y obras urbanas pone a prueba la paciencia de los conductores en julio

Es imposible no detectar en las calles que el verano ya está aquí, pero la llegada del mes de julio permite también confirmar su presencia en otro ámbito: las carreteras. El inicio de las vacaciones para muchas familias ha hecho que la DGT activase la primera Operación Especial del Verano 2026 entre el pasado viernes y el domingo, periodo en el que Tráfico preveía 413.000 desplazamientos por toda Galicia. El resto del mes no amainará, pues a lo largo de julio se espera que la red viaria gallega registre 4,5 millones de viajes, de los cuales 671.000 se realizarán solo en Ourense.

Pero si esta operación salida en tierras termales ya está siendo un reto por sus altas temperaturas —su capital lleva tres días seguidos superando los 40 grados—, los desplazamientos en Ourense se complican aún más por la cantidad de cortes que presentan estos días sus vías principales. Concretamente, a 6 de julio, el mapa de incidencias de la DGT muestra que 28,2 kilómetros de los 222 de vía rápida que discurren por término provincial presentan restricciones de tráfico. O, lo que es lo mismo: más de uno de cada diez kilómetros de autovía está cortado, lo que dificultará los viajes de los turistas que se dirijan a rincones de la provincia de Ourense o salgan de ellos.

El principal corte, anunciado desde hace días, se encuentra en el viaducto del Barbantiño, el imponente puente que atraviesa el río Miño para conectar Ourense con Santiago de Compostela y O Carballiño a través de la AG-53. Este tramo, de 9,2 kilómetros en total, permanece completamente cortado al tráfico este lunes desde las 8.00 hasta las 19.00 horas, y mantendrá este horario de cierre durante «tres o cuatro días», según informa la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. ¿El motivo? Un proyecto «pionero» de refuerzo y acondicionamiento de esta infraestructura, para el que se han invertido más de 2,6 millones de euros y que ya ha provocado el corte del viaducto en otros momentos del año. En esta ocasión, las once horas diarias de prohibido el paso se destinarán a realizar una prueba de carga para poder comenzar la obra conociendo el comportamiento del viaducto.

Desvíos por el corte del viaducto del Barbantiño

A raíz de esta obra, se ha tenido que desviar el tráfico de la AG-53 en sentido Ourense por la AG-54 —a través de la salida 75 de la AG-53—, la N-541 —a través de la salida 1 de la AG-54 y la variante de Maside— y la N-120, desde la que se puede incorporar a la A-52 para continuar en dirección Ourense o Vigo. Por otra parte, quienes se dirigen a la capital gallega ven cortado el acceso a la AG-53 en la salida 240 de la A-52, por lo que se guía el tráfico en dirección Santiago por la salida 241 de la A-52, canalizándolo a través de la N-120 en un recorrido opuesto al desvío indicado anteriormente para el tráfico en dirección Ourense. Aunque, en consecuencia, el tráfico en ambas carreteras nacionales ha aumentado este lunes, no se han reportado mayores incidencias.

El siniestro vial en la A-52, a la altura de Ribadavia / Guardia Civil

Donde sí hubo un impacto en la circulación fue en la A-52, a la altura de Ribadavia, donde cerca de las 15.00 horas se registró un accidente en el punto kilométrico 252. El siniestro se produjo por la colisión entre un camión y un convoy de transporte especial y, aunque por el momento no se han reportado heridos, el choque ha paralizado la circulación en sentido Ourense. Varios conductores reportaron estar detenidos en la autovía hasta 20 minutos y, finalmente, se ha tenido que desviar todo el tráfico en este sentido por la N-120, desde la salida 252 —en la bodega de Viña Costeira— hasta la altura de Barbantes. En total, 12 kilómetros de corte desde las 15.50 horas que ralentizan considerablemente el tráfico en la zona y que, en el momento de publicación de esta pieza, todavía no se habían solucionado: fuentes de la Guardia Civil calculan que se necesitarán «unas tres horas» para completar los trabajos de restauración.

La A-52 acumula obras y restricciones

A esta incidencia se le suman, en la Autovía das Rías Baixas, las múltiples obras de renovación del firme en las que se encuentra inmersa desde hace varios meses, y que hacen de las señales de precaución y las limitaciones de velocidad la tónica habitual de un viaje entre Vigo y Ourense. Concretamente, a fecha de 6 de julio, se registraban un total de 10 cortes de carril en el tramo gallego de la A-52 por causa de estas reparaciones, así como un cierre más a la altura de A Gudiña por un accidente. Además, en tres de estos tramos afectados —a la altura de A Cañiza, Monterrei y A Mezquita— se debe circular por un carril reversible. Todo ello convierte la A-52 en una autovía a medio gas en varios puntos de su recorrido gallego, especialmente sensible en una semana de salidas y retornos escalonados.

Y las complicaciones no terminan en las grandes vías. Una vez dentro de la ciudad, los conductores ourensanos también se encontrarán con un mapa urbano condicionado por el calendario de asfaltados del Concello. Este mismo lunes comenzaron los trabajos de mejora del eje formado por Curros Enríquez, Concello y Xoán XXIII, una de las zonas más transitadas del centro. Desde las 11.00 horas quedó abierto un carril en la conexión de Concello con Curros Enríquez, aunque las obras continuaron en Xoán XXIII, en el tramo situado detrás de la Subdelegación del Gobierno, cerrado hasta la finalización de los trabajos, prevista en principio para este mismo lunes.

Asfaltados urbanos en Ourense

El asfaltado seguirá este martes desde las 6.00 horas en Pena Trevinca, entre Serra de Queixa y la intersección con la carretera de A Granxa y Emilia Pardo Bazán. La vía quedará configurada como sentido único descendente, mientras que los vehículos que necesiten circular en sentido ascendente serán desviados por Serra de Queixa. El Concello ya comenzó este lunes a vallar y reservar plazas de aparcamiento para permitir el paso de la maquinaria.

El miércoles 8 de julio será el turno de Vicente Risco, en el tramo entre la avenida de Marín y la Praza de Xeneral Moscardó, junto al IES 12 de Outubro. El corte afectará solo a los vehículos que circulen en sentido salida de la ciudad, hacia Francisca Herrera y la avenida de Santiago. La Policía Local desviará el tráfico procedente de la Ponte Nova por la avenida de Marín, aunque el autobús urbano podrá mantener su ruta habitual. En sentido contrario, la conexión entre la avenida de Marín y la Ponte Nova seguirá abierta.

El jueves 9, por último, la pavimentación llegará a Emilia Pardo Bazán, que permanecerá cerrada al tráfico. Entre la operación salida, las incidencias en autovía y los asfaltados urbanos, circular por Ourense exigirá algo más que paciencia: también convendrá mirar el mapa antes de arrancar.