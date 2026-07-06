Gonzalo Pérez Jácome desafía la alerta roja y los 40º de Ourense y se pone a entrenar: «Con mucho cuidado»

Una voluntad y compromiso con el entrenamiento que roza la temeridad. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha «retado» a la alerta roja por altas temperaturas que rige el interior de la provincia desde el pasado jueves. Después de registrar máximas de 42,5ºC el domingo, el regidor consideró que su cita con el deporte no podía esperar más.

«¿Cómo se entrena en Monterrey a 40ºC? Igual que copulan los erizos: con mucho cuidado», escribía en sus redes sociales de Instagram, Facebook y X —antiguo Twitter— con una foto en el tartán de las pistas de atletismo situadas en Pereiro de Aguiar. La publicación poco después de las 17.35 horas no especifica a qué hora realizó sus ejercicios. Sin embargo, las estaciones de Meteogalicia en la capital termal marcaban más de 39 grados desde el mediodía, lo que invita a pensar que en unas instalaciones sin sombra y al aire libre la situación podría ser peor.

Cabe recordar que además de alcalde, líder de Democracia Ourensana y propietario de Auria TV, Jácome es además un reconocido amante del rey de los deportes. Después de labrarse fama como corredor de carreras en rascacielos, en 2020 recuperó su licencia federativa como atleta dentro de las filas del Ourense Atletismo. Además, ha realizado una fuerte apuesta en posicionar a su ciudad como sede de campeonatos nacionales.

El pasado fin de semana fue necesario suspender las actividades deportivas al aire libre debido a las altas temperaturas registradas en toda Galicia. Además, competiciones como el GP Ciudad de Vigo de atletismo retrasaron su horario para evitar las altas temperaturas y no condicionar la salud de los participantes.

A ello se suman las recomendaciones de administraciones públicas y expertos para poder sobrevivir a unas jornadas históricas en cuanto a la meteorología. Vigo batió el viernes a las 15.20 horas su récord al alcanzar los 39,12ºC, una cifra impensable hace apenas una década. Este lunes la niebla ha logrado mitigar esta sensación y las máximas han caído, por primera vez en casi una semana, por debajo de los 30 grados.

Gonzalo Pérez Jácome, en una imagen de 2013 practicando deporte en las calles de Ourense con los termómetros marcando más de 51ºC / Brais Lorenzo

Descenso de las temperaturas

La Xunta de Galicia decidió mantener la alerta roja por episodio de calor a lo largo de este 6 de julio y por recomendación de Meteosalud, en 46 municipios gallegos, 19 de los cuales son de la provincia de Ourense. Así permanecen en nivel tres por alerta roja los municipios de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Están en nivel naranja las zonas isoclimáticas de Valdeorras en lo referente también a la provincia de Ourense, y finalmente el nivel de alerta amarillo afecta a la zona isoclimática del Miño en el caso de Ourense.