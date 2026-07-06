Una mujer de Ourense se sienta en el banquillo como acusada el mismo día de su boda

La vida juega en ocasiones con los opuestos y produce situaciones paradójicas. En el mismo día, con sólo unas horas de diferencia, una mujer de 48 años tuvo que experimentar en Ourense emociones diferentes. A primera hora, se sentó en el banquillo como acusada por un atropello en un paso de peatones. Horas después de comparecer ante la magistrada, cambió de registro, ultimó los preparativos del evento y se preparó para la celebración de su boda. La coincidencia en el calendario de dos situaciones tan distintas termina en esta jornada inhabitual. La encausada, sin antecedentes penales, responderá en otra fecha de su presunta responsabilidad en el siniestro de tráfico. La audiencia preliminar, celebrada este lunes en el Tribunal de Instancia de Ourense, se saldó sin posibilidad de conformidad. La mujer será juzgada el 16 de diciembre. La Fiscalía la acusa de un delito de lesiones por imprudencia.

La magistrada de la plaza 2 de la Sección de lo Penal —la autoridad que juzgará esta causa y dictará sentencia— admite la declaración de cuatro testigos y de dos peritos el día de la vista oral. Esa jornada decisiva para la resolución del procedimiento penal llegará dentro de cinco meses, con distancia, por lo tanto, de la casualidad de este lunes, una jornada en la que el protagonismo se lo lleva la boda, un paso que se considera uno de los días más importantes en la vida de una persona.

Los tiempos lentos de la justicia influyen en que el siniestro de tráfico llegue ahora a la fase de juicio —casualidad incluida—, más de cuatro años después de los hechos. El 25 de abril de 2022, la acusada conducía por la calle Marcelo Macías de Ourense, en sentido salida de la ciudad. A la altura del número 96, en un paso de peatones, la conductora atropelló a un hombre que cruzaba la calle por ese punto. La Fiscalía considera que la mujer no se percató porque «omitió todo cuidado y atención». Tras el impacto, el perjudicado se golpeó contra el capó del vehículo y, a continuación, con su cabeza contra la luna delantera del turismo. Finalmente, cayó sobre la calzada.

La víctima sufrió una fractura de tibia y un esguince de tobillo. Fue hospitalizado, permaneció un día en la UCI para observación y después fue trasladado al área de Traumatología. Además del ingreso hospitalario, el perjudicado necesitó revisiones ambulatorias. Le han quedado secuelas y, según indicaba la Fiscalía en su informe, registrado en marzo de 2025, es posible que necesite un bastón e incluso un recambio de la articulación, según su evolución.

En el escrito provisional de acusación, el ministerio público solicita para la encausada una multa de 3.000 euros, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante 2 años. La Fiscalía pide el pago de una indemnización al perjudicado de casi 20.300 euros, a razón de 7.493,10 euros por los días de perjuicio personal muy grave, grave y moderado sufridos por la víctima, así como 3.753,10 euros por secuelas, 4.554,21 euros por perjuicio estético y 4496,34 por gastos. De dicha cantidad responderá con carácter directo y solidario la compañía de seguros, y subsidiariamente el propietario del vehículo que aquel día conducía la acusada, quien este lunes saldó sin acuerdo la audiencia previa y se centró de lleno en su boda.