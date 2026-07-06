Josu Santos, Premio Nacional de Moda de Baño, dedicó un desfile a sus vecinos, en el parque de Sobrado do Bispo en el que jugaba de niño

Cuando a Josu Santos, vecino de Sobrado do Bispo, en Barbadás, Ourense, le hicieron siendo niño la típica pregunta de «¿y tú qué quieres ser de mayor?», respondió sin dudarlo: «diseñador de moda» pues, «aunque suene a tópico, ya me gustaba diseñar ropa para las Barbies». Años después se formó en la materia en San Sebastián y no se vino abajo cuando tuvo que compaginar otros oficios como la hostelería. Nunca aparcó su sueño. La pasada semana, Josu, a sus 29 años, acaba de alzarse con el Premio Nacional de Moda de Baño Nuevos Talentos Moda de España 2026 con su colección Rizomas, que impresionó al jurado al conjugar, junto con el material base de la lycra de los bañadores de hombre y mujer, un auténtico homenaje a sus raíces, explorando la inclusión de materiales como el lino tradicional y aplicaciones de encaje Camariñas.

Su éxito nunca ha cortado el cordón umbilical de aprecio y apego a su pueblo y ayer, en el mismo Parque de Fidalguiño en el que jugaba siendo niño, ofreció un desfile «con el que quiere dedicarle a mi pueblo y a mis vecinos y vecinas, este premio».

"Se nos exigía tomar el planeta como fuente de inspiración bajo los valores de la eco-moda. Para mí, este enfoque es vital para mi; tenemos que intentar, con urgencia, que la industria textil sea mucho menos impactante sobre el ecosistema»

El calor, casi insufrible ayer en la provincia, no impidió que vecinos y vecinas de todas las edades, inmersas este fin de semana en un pueblo en fiestas, acudieran orgullosos a disfrutar de un desfile que es el reconocimiento a una vocación infatigable. «Dedicarle este desfile a ellos es como cerrar el círculo de un año redondo», explica el diseñador. El jurado del Premio Nacional supo ver el potencial de su propuesta, «en la que se nos exigía tomar el planeta como fuente de inspiración bajo los valores de la eco-moda. Para mí, este enfoque es vital, porque soy de los que cree que tenemos que intentar, con urgencia, que la industria textil sea mucho menos impactante sobre el ecosistema», explica.

Por eso su colección se llama Rizoma, «que significa en esencia, un conjunto de raíces que crecen de forma horizontal y se conectan entre sí. Me parecía muy poético ganar con este concepto, porque los buenos trabajos artísticos nacen precisamente de conseguir una conexión profunda con tus raíces, con tu tierra, con tu gente en general», explica. La colección consta de ocho propuestas: seis looks de mujer y dos de hombre. La gran osadía de este proyecto ha sido conjugar el diseño de baño con materiales tradicionales gallegos. «El lino que utilicé lo obtuve de una sábana antigua tejida artesanalmente en Allariz hace muchísimos años, de esas que hacían las abuelas».

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A ese tejido le incorporé apliques y detalles de auténtico encaje de Camariñas que guardaba de mis participaciones en certámenes anteriores. Incluso llevé el encaje a los accesorios, creando unos pendientes en los que encapsulé el encaje de Camariñas dentro de resina líquida, un diseño que ya me han publicado en una editorial de moda en Portugal», indica agradecido porque el fruto de su talento y persistencia empieza a dar sus frutos. Así que haber ganado este galardón compitiendo al lado de otras siete colecciones magníficas —«porque el nivel de mis compañeros de concurso era altísimo y me llevé una sorpresa enorme cuando gritaron mi nombre», indica con modestia— está siendo un espaldarazo increíble. Espero que sea el empujoncito definitivo para hacerme un sitio estable en lo que de verdad me gusta, la industria de la moda