El desescombro avanza tras la riada que sacudió Viana do Bolo: «Hai casas ás que xa se pode acceder, pero queda moito que facer»

Los trabajos de retirada de los residuos y materiales arrastrados por las riadas en el municipio de Viana do Bolo tras las graves tormentas de junio avanzan a buen ritmo. El objetivo, tras el suceso, es la recuperación de la normalidad y avanzar en las labores de limpieza y restauración de las zonas afectadas. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, y el diputado provincial José María Lagos estuvieron este lunes en Pradocabalos, A Bouza y Pixeiros para comprobar las labores.

En lo que se refiere a los trabajos de recuperación de las infraestructuras afectadas, especialmente en la red viaria, en concreto en la carretera OU-533, Pardo apunta que la Xunta actuó con agilidad para reparar los daños que las fuertes lluvias ocasionaron en 200 metros de este vial que une A Gudiña y A Rúa, en el lugar de Pradocabalos. Subraya que se empezó a trabajar en el puente al día siguiente de la avenida del agua, y que el pasado lunes se iniciaron los trabajos en A Bouza tras un convenio con la Diputación, que encomendó la ejecución a la empresa Tragsa.

La administración provincial despejó accesos y canalizaciones en A Bouza para evitar que una nueva tromba agravase los daños. Los trabajos desde entonces avanzan a un ritmo superior al estimado inicialmente, a pesar de la complejidad de las operaciones y del terreno. Se han ejecutado más del 25 % de tareas. Hasta ahora se retiraron más de 1.200 metros cúbicos de escombro, lo que equivale a más de 80 viajes de camiones de carga.

Los primeros días resultaron especialmente complejos por las dificultades de acceso al pueblo y la necesidad de operar con extrema precaución por la proximidad de las viviendas. Para garantizar la seguridad, antes del inicio de los trabajos se hizo una revisión técnica de las casas más afectadas para evaluar los posibles riesgos de derrumbe.

La vuelta a la normalidad, el gran objetivo de los trabajos. / FDV

Al ritmo actual, la retirada de escombros en A Bouza se completará esta semana, cumpliendo así un plazo de 10 días. La meta es facilitar las condiciones a los vecinos de esta aldea, la más afectada, en la que hay personas de edad y alguna con discapacidad. La acumulación actual de escombros complica la movilidad.

Tras A Bouza se intervendrá en una segunda fase en Pixeiros, donde se estima un mínimo de tres días más de trabajo. Por su parte, en Pradocabalos los trabajos podrían estar finalizados a mediados de este mes.

El alcalde valora la implicación de la Xunta y la Diputación, pero subraya que queda tarea. «Hai casas que estaban cubertas polo barro e agora xa están á vista e se pode acceder a elas, o traballo vaise notando, pero quedan moitísimas cousas por facer», indica García-Ávila.

Maquinaria pesada para facilitar los trabajos. / FDV

«Os investimentos que hai que facer en infraestruturas, viais e bens particulares son inmensos, por iso seguimos reivindicando desde o Concello de Viana que non estaría de máis a declaración de emerxencia», expresó. «Arrasáronse lameiros, prados, castiñeiros. Hai xente que vive do gando e non ten onde pastar», recordó.

El delegado de la Xunta apuntó a continuación que Medio Rural liberó el acceso a una explotación ganadera que había quedado cortada, «para facilitar que chegase a alimentación». Sobre la necesidad de inversiones, Pardo subraya que se hará llegar a la Consellería de Presidencia una estimación económica, «para valorar todos os anos que se produciron», con el afán de reparar los daños causados.