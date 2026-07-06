Prevención
«No caminas sola», la campaña que ofrece recursos a las peregrinas y combate la violencia machista en el Camino de Santiago
En la provincia de Ourense más de 1.550 tarjetas y 150 carteles informan, en castellano e inglés, a las mujeres que recorren las rutas jacobeas
El Gobierno pone en marcha la campaña «No caminas sola: Camino de Santiago libre de violencias machistas», una iniciativa que se presentó ayer en A Rúa de Valdeorras, y que distribuye en la provincia casi 150 carteles y más de 1.550 tarjetas informativas redactadas en castellano y en inglés, para prevenir la violencia de género en las rutas jacobeas.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, reafirma el compromiso con la seguridad de las mujeres en el Camino de Santiago. El objetivo es dar a conocer a las peregrinas los recursos a su disposición y que pueden utilizar en el caso de que sufran cualquier tipo de violencia.
Los carteles y tarjetas informativas se colocan en farmacias, centros sanitarios, albergues, oficinas de turismo, comisarías y puestos de la Guardia Civil. Estos materiales incluyen teléfonos de contacto y recomiendan descargar la app AlertCorps, que conecta directamente con las fuerzas de seguridad, y un QR que permite el acceso a la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
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