Cita gastronómica
Más de 1.500 bollas artesanales y 400 comensales en la fiesta con más miga y sabor, la del Pan de Cea, a la que no faltó ni Alfonso rueda
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue una de lps cargos instucionales que apoyó con su presencia la 33 edición de la fiesta de exaltación bajo el lema de «O pan do mar» al maridargastronomía de mar y la de costa
Más de 1.500 bollas cocidas en tiempo récord por los hornos de la comarca, un amplio programa de actividades musicales, culturales y etnográficas y más de 400 comensales dispuestos a disfrutar de un pan que es «mucho más que un alimento», pusieron la miga a la XXXIII Festa de Exaltación del Pan de Cea celebrada este fin de semana en San Cristovo de Cea. La cita contó con una amplia representación institucional a la que no faltó para apoyar la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pan de Cea, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El programa, que incluyó el sábado la habitual «Ruta dos Fornos», tuvo su día grande en el campo da Saleta de Cea este domingo con el pregón a cargo de Marta Villaverde, conselleira do Mar de la Xunta. El motivo de su elección es que este año el lema de la fiesta fue «Pan do mar», buscando unir ambas gastronomías.
«Cada madrugada, mientras la mayoría aún dormimos, hay personas que mantienen encendido uno de los mayores orgullos gastronómicos de nuestra provincia. Ese esfuerzo diario merece todo nuestro respeto y admiración», señaló Luis Menor, presidente de la Diputación. Él fue uno de los participantes en un acto que contó, en el plano institucional, además de con la presencia de Rueda, con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el delegado de la Xunta, Manuel Pardo o el alcalde de Cea, todos ellos bajo la guía del experto: el presidente de la IGP Pan de Cea, Juan Luis Calviño.
El programa de ayer incluyó la presentación de la exposición «Pan de Cea» y del libro fotográfico «San Cristovo de Cea, onde o Pan é Arte». Tras la comida popular hubo un concierto de Amigos do Acordeón Terras de Celanova, una degustación gratuita de productos «do Mar de Galicia» para aprovechar la vinculación de ambas gastronomías en la presente edición, y baile a cargo de orquesta Capitol.
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