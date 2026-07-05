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Elecciones Municipales 2027

Natalia González, candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense : «hay que rescatar la ciudad de la parálisis, con un gobierno serio»

La portavoz socialista en el Concello reconoce sentirse ante el reto «orgullosa, ilusionada y con una enorme responsabilidad»

Natalia González candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense

Natalia González candidata del PSOE a la alcaldía de Ourense / Iñaki Osorio

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M. J. Álvarez

Ourense

El tablero político ourensano ya ha movido una de sus fichas clave de cara a las municipales de 2027 con la proclamación oficial de Natalia González como candidata del PSOE a la alcaldía de la ciudad, la única aspirante al cargo, que no precisa por tanto acudir a las primarias para refrendarla.

La actual portavoz del grupo municipal socialista da este paso al frente con mucha antelación, decidida a liderar «un cambio de rumbo» en la tercera ciudad de Galicia y armada con un proyecto que busca romper de raíz con la actual etapa política. Ante este reto, González reconoce sentirse «orgullosa, ilusionada y con una enorme responsabilidad», pero sobre todo respaldada por el pulso de la ciudadanía.

«Me siento con más fuerza y ganas que nunca para demostrar que Ourense tiene alternativa», asegura la candidata, quien añade que percibe en el día a día «el cariño de la militancia y la exigencia de una calle que pide a gritos sensatez».

El diagnóstico que la líder socialista hace de la situación actual del municipio es tajante, criticando la parálisis institucional y el ruido mediático que han marcado los últimos años en la plaza Mayor. Frente a este escenario, González propone un giro de 180 grados centrado en la estabilidad, el rigor y la reconstrucción de los servicios esenciales.

«Ourense merece un cambio real y un gobierno serio, alejado del espectáculo», subraya con firmeza al definir el modelo de gestión que quiere implantar si logra el bastón de mando. Con las cartas ya sobre la mesa y una larga carrera de fondo por delante, la aspirante socialista fija sus prioridades en rescatar la gestión interna del municipio y devolverle el peso político perdido.

«Nuestro objetivo prioritario es devolver la dignidad, el orden y el futuro al Concello», insiste González de forma contundente, concluyendo que la meta final de su proyecto es, sencillamente, «rescatar a Ourense de la parálisis y volver a poner los servicios públicos en el centro de la política municipal».

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Asegura que para enfrentarse a grandes retos hay que tener personas válidas y valientes a su lado, «y yo las tengo en mi equipo». Ser la primera mujer del PSOE que encabeza una lista a la Alcaldía de la ciudad, «es una decisión que tomas porque hay que arriesgarse y dejar la comodidad a un lado, porque Ourense tiene mucho que ganar y poco que perder, y no estoy sola; tengo un equipo decente que quiere que las cosas se hagan de otro modo y con diálogo».

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