Localizado el hombre perdido en el monte en la parroquia de Palmés, en Ourense

El hombre que se perdiera en el monte en la noche del sábado en la parroquia de Palmés, en Ourense, ha sido localizado, según ha informado el servicio de emergencias 112.

Fue en la misma zona en la que se centraban las labores de búsqueda, en la parroquia de Palmés, en las inmediaciones del riachuelo da Burata.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, fue localizado esta mañana por Protección Civil de Toén. Se encontraba desorientado y terminó por caer en un riachuelo seco. Una vez localizado, fue trasladado al complejo hospitalario universitario de Ourense.

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El dispositivo se iniciara en torno a las tres de la madrugada después de que un amigo alertase al 112 Galicia. En él, participaron Bomberos de Ourense, la Policía Nacional, la Local y voluntarios de Protección Civil de Toén.