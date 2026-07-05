La inversión en obra pública se disparó un 35% en la provincia el último año y eanima a una construcción en crisis

El sector de la construcción en la provincia de Ourense ha tenido una tregua a su desasosiego ante un escenario anterior sin grúas de obra en el skyline urbano . El informe anual publicado por la Asociación de Constructores de Ourense (ACO) confirma un cambio de rumbo drástico y tras el desplome histórico de obras pública en 2024, el punto de partida. En 2024, la suma de datos de 2025 reflejan una realidad completamente distinta, alcanzando los 242.872.292 euros es decir un . 35,06%, lo que devuelve el dinamismo y la actividad al tejido empresarial e industrial de la región.

Ell volumen global de inversión sitúa a Ourense como la tercera provincia de Galicia en captación de fondos públicos, quedando por detrás de los dos grandes motores atlánticos, A Coruña y Pontevedra, pero logrando mantenerse levemente por encima de Lugo, pero lidera el ranking si el estudio se hace en base a la inversión por habitante. El motor de este crecimiento en 2025 ha sido, sin duda, la aportación coordinada del Estado y de la Xunta de Galicia. La suma de los proyectos impulsados por ambas administraciones representó el 65% de todo el dinero licitado en la provincia, experimentando en los dos casos subidas superiores al 40%. Destaca en este último balance publicado de licitaciones que un incremento de los fondos de la administración en Ourense.

La administración central incrementó sus fondos en un 41,38%, elevando la partida desde los 63,6 millones de euros en 2024 hasta los 89.987.917 en 2025. Lo más sorprendente de este apartado ha sido el cambio de protagonistas De ministeric «fantasma» a top de la inversión Por otro lado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así fantasma pues no ‘había tenido inversiones casi nulas en la provincia en Tras un 2024 , irrumpió con fuerza inusitada para liderar el ranking estatal, inyectando un total de 43.249.570 euros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible o cupa el segundo escalón en el ámbito estatal con una aportación nada desdeñable de 25.028.374 euros, crucial para el mantenimiento y desarrollo de las conexiones . Por su parte la Administración autonómica ha hecho una apuesta por las infraestructuras y pisó el acelerador en 2025. Su inversión pasó de 46,4 millones de euros a un total de 67.468.373 millones firmando un aumento del 45,39%. Destaca también dentro del organigrama gallego, la Axencia Galega de Infraestruturas lideró la tabla autonómica al licitar 16.307.212 lo que supone un espectacular incremento del 78,80% respecto al año anterior y Xestur, se consolidó en la segunda posición con una inyección de 11.936.771 de euros destinados a la gestión de suelo industrial y residencial. El empuje de la Diputación Si bien las grandes infraestructuras dependen del Estado y de la Xunta, la licitación a escala local dejó datos sumamente interesantes. El caso más llamativo a nivel institucional lo protagonizan las diputaciones, cuyo volumen de licitación experimentó un crecimiento vertical del 102,43%, duplicando sus cifras previas. En general ha sido un buen año según ACO, tras un 2024 que puso la soga en el cuello de un sector maltratado ya por la falta de PXOM .n_

Realidad inversora desigual en el rural con cinco concellos con licitación cero

En el marco de la administración estrictamente local, es decir de los ayuntamientos, el incremento fue más moderado pero constante, progresando de los 51,8 millones a los 58.127.696 euros en 2025. De los 79 municipios integrados en el informe, la realidad fue desigual pues 47 de ellos lograron incrementar sus partidas de inversión, 32 redujeron su actividad y 5 firmaron un año en blanco al no emitir ninguna licitación. Estos cinco ayuntamiento en los que la inversión de 2025 fue cero, son los de Castrello de Miño , Arnoia, A Mezquita, Quintela de Leirado en A Teixeira aunque en todos hubo licitaciones públicas el año anterior y en el caso de A Teixeira por 2,2 millones d euros. Excluyendo los datos de la capital, un total de 11 ayuntamientos de la provincia consiguieron romper la barrera del millón de euros en obras licitadas.

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En la cruz de la moneda, municipios como A Gudiña, O Barco de Valdeorras, Piñor y Trasmiras sufrieron desplomes severos, con caídas en sus inversiones superiores al 85%. El Concello de Ourense mantiene el tipo Mención especial merece el comportamiento del Concello de Ourense. La capital de la provincia consolidó su propia tendencia expansiva, al registrar una subida del 118,08%, disparando su presupuesto de licitación desde los 7 millones de 2024 hasta los 17.142.300 en 2025. Esta importante inyección económica le sirvió para adelantar a Santiago de Compostela en volumen inversor local, aunque no fue suficiente para escalar puestos en el plano autonómico general debido al fuerte empuje simultáneo que experimentó la ciudad de Ferrol.