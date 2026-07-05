Calles y termas desiertas en horas punta: el insoportable pico de calor de 42,5 °C que mantiene a Ourense en alerta roja

Ourense vivió de nuevo este domingo otra jornada de máximas gallegas, en concreto en la ciudad, que alcanzó a las 18:40 horas un pico de 42,5 ºC, seguido de Remuíño, en A Arnoia, con 42,2ºde modo que tres de los cinco municipios con las más altas temperaturas en esta segunda ola de calor eran de Ourense, la sartén gallega.

Si bien los termómetros quedaron unas décimas por debajo de las previsiones meteorológicas, que apuntaban a que el mercurio podría subir en Ourense por encima de 43 ºC en la provincia, el ambiente en las calles era irrespirable, y los vecinos y vecinas de la ciudad se refugiaron en casas, pueblos, así como en las orillas fluviales y piscinas, mientras las calles de la zona centro permanecían absolutamente vacías durante las horas punta de este pico de calor, y no volvió a recuperarse presencia en las terrazas ni bullicio en las calles hasta bien entrada la tarde.

Vista de la calle Concordia en la hora punta de calor el domingo / fdv

La calle Santo Domingo habitualmente muy concurrida, en la tarde del domingo / fdv

Ourense sigue en alerta

Está previsto que las temperturas bajen este lunes a a 39º de máxima y minimas de 19º, pero aún así la Xunta ha decidido mantener la alerta roja por episodio de calor a lo largo de este 6 de julio y por recomendación de Meteosalud, en 46 municipios gallegos, 19 de los cuales son de la provincia de Ourense. Así permanecen en nivel tres por alerta roja los municipios de O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo. Estarán en nivel naranja las zonas isoclimáticas de Valdeorras en lo referente también a la provincia de Ourense, y finalmente el nivel de alerta amarillo afectará a la zona isoclimática del Miño en el caso de Ourense.

El sofocante domingo de julio, que provocó el éxodo de cientos de vecinos a las playas, dejó desiertas en horas punta hasta las termas públicas, que permanecían vacías a primera hora de la tarde, y la afluencia no se hizo mayor en este entorno ribereño hasta bien entrada la tarde, dadas las máximas de ayer. Una de las características de esta ola de calor, que afecta especialmente a Ourense, es que las temperaturas no remiten pasado el horario canicular, y el calor acumulado hace que en jornadas como las del domingo o este sábado, las máximas se registren cerca de las 19:00 horas, como ocurrió el sábado, en el que los 42,6 ºC de máxima se alcanzaban a las 18:40 horas. Pese a este análisis casi olímpico, que mide por grados y décimas las máximas históricas, en Ourense el día de julio más caluroso desde que hay registro fue el día 14 de julio de 2022, en el que se alcanzaron los 44,1 ºC en en la ciudad.

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