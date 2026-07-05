Buscan a un hombre perdido en una zona de difícil acceso del monte en Ourense
El operativo se activó de madrugada tras el aviso de un amigo al 112 Galicia y continúa en marcha en la parroquia de Palmés
Un operativo de búsqueda permanece activo en Ourense para localizar a un hombre que se perdió en el monte durante la noche. El dispositivo se activó alrededor de las 3:00 horas de esta madrugada, después de que un amigo alertase al 112 Galicia.
Según explicó el particular, llevaban un tiempo intentando localizarlo en una zona de difícil acceso de la parroquia de Palmés, en las inmediaciones del regato da Burata. El hombre había salido al monte a primera hora de la noche y acabó perdiéndose, aunque pudo compartir las coordenadas de su ubicación con sus allegados.
El Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia activó de inmediato un operativo que continúa en marcha y en el que participan los Bomberos de Ourense, la Policía Nacional, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Toén.
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