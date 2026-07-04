Robos de madrugada, mazas y palancas: así actuaba el grupo criminal desarticulado en Ourense por robos en estaciones de servicio y locales de hostelería

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al robo con fuerza en estaciones de servicio y locales de hostelería de la provincia de Ourense. La operación, denominada Tanqueiro, ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ourense en el marco de las investigaciones abiertas para esclarecer una oleada de robos cometidos en distintos establecimientos.

En el marco de la investigación, los agentes han detenido a un hombre de 55 años e investigan a un segundo varón, de 74 años, que actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Además, se mantiene activo un dispositivo de búsqueda de un tercer hombre, señalado como colaborador en la comisión de los ilícitos.

Al grupo se le atribuyen de forma indiciaria cinco robos, uno de ellos en grado de tentativa, cometidos en los municipios de O Pereiro de Aguiar, Vilamarín y Coles. Según la Guardia Civil, en el conjunto de sus acciones delictivas sustrajeron más de 5.700 euros en efectivo y causaron cuantiosos daños materiales en las estructuras y puertas de acceso de los locales asaltados.

Desarticulado un grupo criminal acusado de robar en gasolineras y locales de hostelería de Ourense / G. C.

Modus operandi

El modus operandi consistía en actuar siempre de madrugada, entre las 00.00 y las 06.00 horas, en establecimientos de hostelería anexos a estaciones de servicio o en locales aislados de la provincia. Los autores ocultaban sus rostros con capuchas y prendas tubulares y empleaban herramientas como mazas y palancas para fracturar cristales y sistemas de cierre de las puertas principales.

Una vez en el interior, uno de los varones se dirigía a la caja registradora mientras otro reventaba los cajetines de recaudación de las máquinas recreativas. El dinero y los efectos sustraídos eran introducidos en una bolsa de supermercado, mientras un tercer colaborador permanecía vigilante en un vehículo en las inmediaciones para facilitar la huida.

El análisis de las cámaras de seguridad de los establecimientos afectados y de polígonos industriales permitió identificar el mismo vehículo en las inmediaciones de todos los escenarios delictivos.

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Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ourense.