El Parque de San Lázaro, un refugio climático bajo el calor infernal de Ourense, con 42,6 grados de máxima y donde las zonas verdes escasean

«Estes días de calor veño por aquí, pero non fai moito fresco, estás aquí e pasas o tempo sudando. En Ourense vai moita calor, é de máis», expresa Manuel, casi nonagenario, entre el manto sombrío que ofrecen los plátanos en el bulevar del Parque de San Lázaro de Ourense. En el epicentro de la ciudad más calurosa del noroeste, una de las más expuestas en España al cambio climático, esta zona verde palía con árboles de gran porte el verano abrasador que dificulta la rutina en la ciudad. Este sábado por la tarde, mientras el termómetro seguía acelerando —la ciudad registró la máxima de Galicia, con 42,6 grados a las 18.40 horas, según Meteogalicia—, varios ourensanos, turistas y personas de paso buscaban alivio en este pequeño oasis entre el asfalto y el hormigón que dominan el centro de la capital.

Un informe de Amigas da Terra que analiza los espacios verdes en la zona urbana de diez ciudades de España sitúa a Ourense a la cola. Hay 4,6 metros cuadrados por habitante, muy lejos de los 27,4 de Santiago de Compostela o los 17,1 de Madrid. Según el estudio de la entidad ecologista, unos 81.000 ourensanos —el 78% de habitantes— carece de zonas verdes en su entorno inmediato. Serían necesarias varias medidas en distintos frentes en un territorio que sufre cada año un mayor número de jornadas sofocantes. El entorno del Miño, con su caudal refrescante, y las piscinas de Oira, gratuitas, se convierten en los refugios principales para resistir la temperatura extrema.

Una de las iniciativas en marcha materializará el primer proyecto de refugio climático de Galicia, en la avenida Otero Pedrayo, en la zona universitaria. El pasado mes de mayo, el Concello de Ourense sacó a concurso, por 309.000 euros, la construcción de este enclave, tras un convenio firmado en febrero con la Consellería de Medio Ambiente.

«Pola semana vén máis xente, as fines de semana moitos marchan ás aldeas e á praia», indica en San Lázaro Manuel, con la camisa abierta hasta el ombligo, reposando en un banco. A unos metros ocupa otro de los asientos Luis, un ourensano de 88 años. «Estase mellor aquí que na casa, polo menos un pouquiño de brisa corre entre as ramas das árbores. Se quedas na casa tes que estar co ventilador e se abres as ventás entra a calor toda», describe.

Manuel buscaba refugio en el Parque de San Lázaro, en una jornada de calor extremo en Ourense, este sábado. / Brevebretema

Edier, un joven colombiano, llegó este sábado a Ourense. «Me di una vuelta pero el calor está muy fuerte, no me esperaba tanto aquí», confiesa a la sombra, con el rumor de fondo de la fuente barroca del centro del parque. «Se agradece tener espacios así, porque refresca, baja la temperatura y se puede estar. En la calle, uf, demasiado calor», confiesa este hombre natural de Cali. «Allí normalmente ronda entre los 30 y 34 grados, pero lo de aquí se siente demasiado», añade.

Ricardo y Carlos compartían otro de los bancos y una conversación animada este sábado en San Lázaro. «Vengo desde A Ponte camino de casa de mis padres e hice una parada técnica a la sombra, porque cruzar la pasarela...buf», dice Ricardo. Este ourensano, profesor de profesión, considera imprescindible que Ourense se dote «de un parque cubierto para las personas mayores y los niños; o bien que se cubran los que hay con lonas o con otra solución técnica», propone. «Yo vengo muchas veces al Parque de San Lázaro para buscar un poco de fresco; el agua de la fuente ayuda un poco», enlaza Carlos, de más edad.

Carlos y Ricardo, descanso y conversación al fresco en el Parque de San Lázaro. / Brevebretema