Once horas al día de corte total de la autovía AG-53 para las pruebas de carga en el viaducto del Barbantiño, de casi 100 metros de altura

El viaducto del Barbantiño salva una vertical de casi 100 metros sobre el río —la altura máxima de los pilares es de 88,55— y tiene una longitud de 780 metros. Esta infraestructura, uno de los hitos de la construcción de la autovía AG-53 (Ourense-Dozón, el tramo libre de peaje de la conexión entre Santiago y la capital de As Burgas), representa una de las grandes obras de ingeniería civil para el transporte de personas y mercancías en Ourense. Es clave en la conexión de la ciudad y el noroeste de la provincia con el interior y la costa de Pontevedra, en uno y otro sentido de circulación. Diecisiete años después de su puesta en servicio, en abril de 2009, la Xunta adjudicó por más de 2,6 millones de euros las obras de acondicionamiento y refuerzo de este viaducto, una megaestructura de hormigón armado y pretensado, con ocho vanos y una anchura del tablero de 25 metros, que ofrece en el trayecto en coche una vista panorámica del valle. Desde el lunes 6 de julio será necesario cortar por completo el tramo para realizar las comprobaciones previas a los trabajos de acondicionamiento. La afectación de la circulación será en ambos sentidos y tendrá una duración máxima de cuatro días, hasta el jueves 9 de julio. Cada jornada, el corte comenzará a las 8 de la mañana y se levantará a las 19 horas.

Las obras serán ejecutadas por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras. La intervención en el viaducto del Barbantiño tiene un plazo de diez meses y conllevará varias actuaciones de reparación y conservación del interior del tablero y de la cara exterior de la losa superior del viaducto. El objetivo es «devolver a la estructura el estado de durabilidad correspondiente a sus años de servicio», según la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. En la intervención que comienza el próximo lunes se llevará a cabo la prueba de carga del estado actual de la estructura, una actuación anterior al inicio de la obra, una medida adicional para contrastar el comportamiento de la estructura con los cálculos efectuados sobre las inspecciones técnicas que se realizaron en la zona.

La prueba de carga se ejecutará en una única fase. Las comprobaciones se realizarán con camiones dispuestos en posición centrada y también excéntrica. Como el viaducto está formado por un tablero único no es posible realizar un corte de carriles o de calzada alternos, de manera que la única solución posible es el cierre total de la AG-53 en ese tramo.

Debido a que inviable transferir el tráfico por la calzada contraria, por el posicionamiento necesario de los camiones en ambas calzadas, no queda otra que realizar el corte de las dos calzadas, afectando al tramo de la AG-53 comprendido entre el enlace con la AG-54 (punto kilométrico 78,5) y la conexión con la A-52 y OU-402 (punto kilométrico 87,2).

Rutas alternativas

Se desviará el tráfico de la AG-53 en sentido Ourense por la AG-54 (a través de la salida 75 de la AG-53), N-541 (a través de la salida 1 de la AG-54 y variante de Maside), y N-120, desde la que se podrá incorporar a A-52 para continuar en dirección Ourense o en dirección Vigo.

Para el desvío en dirección Santiago, se cortará el acceso a la AG-53 en la salida 240 de la A-52, guiando el tráfico en dirección Santiago por la salida 241 de la A-52, canalizándolo a través de la N-120, en un recorrido opuesto al desvío de tráfico dirección Ourense indicando con anterioridad.

Tanto en la AG-53 como en la AG-54 y en el enlace de Maside se dispondrá de la señalización oportuna, para orientar a los usuarios de la vía a través del itinerario alternativo.

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Las obras previstas tras esta primera intervención previa se localizarán en el término municipal de Punxín y parte de Amoeiro, entre los kilómetros 81,134 y 81,914. Esta intervención en la AG-53 forma parte del «programa pionero impulsado por la Xunta de inspección y redacción de proyectos de conservación de estructuras y obras de paso de las carreteras autonómicas, con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios de las infraestructuras viarias y alargar la vida útil mediante actuaciones de conservación preventiva». Las obras se llevarán a cabo entre los kilómetros . El objetivo es «devolver a la estructura el estado de durabilidad correspondiente a sus años de servicio», según la Xunta.