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Una casa en el bajo cubierta de un viejo centro de salud de Muíños

En 2026 se han concedido ayudas para catorce inmuebles en ocho concellos de Ourense, por un importe conjunto de 880.000 euros

Entrega de las llaves a los inquilinos, en Muíños.

Entrega de las llaves a los inquilinos, en Muíños. / FdV

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Adela Ferradás

Ourense

Entre los años 2017 y 2026 la Xunta de Galicia concedió ayudas para la rehabilitación de 266 viviendas en 97 concellos gallegos, por un importe de 11,1 millones de euros, de los que en la provincia de Ourense se beneficiaron 36 y secrearon 93 viviendas. A mayores, en 2026 concedió ayudas a 14 nuevos inmuebles en 8 concellos por más de 880.000 euros. Precisamente este viernes, el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo, acompañado del alcalde de Muíños, Plácido Alvarez, entregó las llaves a los nuevos inquilinos de una vivienda en régimen de alquiler. Tiene una superficie de 127 metros cuadrados, y se sitúa en la planta bajo cubierta del edificio que albergó el Centro de Salud de Mugueimes.

Esta reforma contó con las ayudas a los concellos con menos de 30.000 habitantes para obras de acondicionamiento y rehabilitación en edificios de su titularidad, como pueden ser las antiguas viviendas de maestros u otros oficios. En el caso de Muíños, el delegado territorial explicó que esta edificación contó además con un préstamo de 28.000 euros del Fondo de Cooperación de la Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes de la Consellería de Vivenda, así como con una partida de 40.000 financiada por la Diputación de Ourense.

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Pardo aprovechó para recordar los 2,1 millones que se destinaron en la convocatoria de este año a los concellos con menos de 30.000 habitantes para actuaciones en edificios de su titularidad. La cuantía de las ayudas se incrementó en un 30%, de manera que el importe máximo que se concederá para cada vivienda pasa de los 50.000 a los 65.000 euros. El importe de la ayuda podrá alcanzar el 95% del coste de la rehabilitación, sin superar la cuantía máxima.

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