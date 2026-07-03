La presunta matricida de O Carballiño seguirá hospitalizada en Psiquiatría hasta que su estado le permita comparecer por homicidio

Una magistrada de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ourense autorizó este viernes el ingreso hospitalario no voluntario de la mujer de 39 años con problemas psiquiátricos que presuntamente mató a su madre de 82 años, en la vivienda que ambas compartían en la aldea de A Granxa, en el municipio ourensano de O Carballiño, durante la madrugada del miércoles al jueves. Fuentes judiciales indican que, tras ser vista por el forense y entrevistada por la autoridad judicial, se dictó una resolución acordando el ingreso no voluntario en el CHUO, donde la paciente ya se encontraba desde el jueves. Fue trasladada a la unidad de Agudos tras ser localizada deambulando después de los hechos, que presuntamente reconoció en ese momento. Según ratifica el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la presunta matricida permanece ingresada en el servicio de Psiquiatría del hospital ourensano. No se encuentra detenida, porque su estado mental por ahora no permite ese paso. Está bajo custodia de la Guardia Civil.

La magistrada de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de O Carballiño, que se encuentra en funciones de guardia esta semana, ha solicitado al centro sanitario que informe al órgano judicial cuando tenga previsto dar el alta médica a la presunta autora, con el objetivo de que, en ese momento —cuando su situación psiquiátrica se encuentre en una fase más estable—, sea posible celebrar una comparecencia para resolver si procede su ingreso en prisión provisional. Antes de que se produzca ese acto, el forense evaluará si las facultades de la mujer le permiten declarar.

El órgano judicial de O Carballiño ha abierto un procedimiento por un presunto delito de homicidio. La autoridad judicial está pendiente de que la Policía Judicial de la Guardia Civil remita los resultados de las diligencias que está llevando a cabo. La posible responsabilidad penal de la mujer quedará acotada por las posibles atenuantes o eximentes de la responabilidad criminal, dada su situación psiquiátrica. Esa evaluación, en todo caso, no se concretará hasta el curso de la fase de instrucción, y requerirá entrevistas e informes de especialistas del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)

De las pesquisas sobre los hechos se encarga el grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense. Este equipo, altamente especializado en el esclarecimiento de este tipo de delitos de sangre, cuenta con el apoyo de agentes investigadores de otras especialidades. Los guardias están recabando declaraciones testificales —para confirmar, por ejemplo, los conflictos de convivencia previos entre la hija y la madre— y también han inspeccionado la escena al detalle para recoger vestigios e indicios, incluidas huellas y ADN, que sirvan de elementos de convicción para verificar que la sospechosa es, en efecto, la presunta autora del delito.

Tras los hechos, la mujer fue encontrada deambulando y, supuestamente, acabó por reconocer que había agredido a su madre. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio se encontraron a la víctima fallecida. Este jueves, en el CHUO, en el mismo hospital donde la hija está siendo atendida debido a su estado psiquiátrico, dos médicos forenses del Imelga se encargaron de la prueba de autopsia. Así lo establece la ley en los procedimientos judiciales de sumario.

Este suceso, una tragedia familiar, pone el foco en el problema de la salud mental de personas con patologías psiquiátricas no controladas y que se encuentran en entornos domiciliarios. Se investiga si la mujer y presunta homicida cometió los hechos durante un brote. El Concello de O Carballiño asegura que no había ningún expediente abierto en materia de servicios sociales en esta vivienda. Los vecinos de la aldea se expresaban consternados tras los hechos. Aunque sabían que la relación entre madre e hija era complicada, y en algunas ocasiones se producían gritos en la casa, nunca temieron que los desencuentros llegasen al extremo de la madrugada del jueves.

La víctima, Pura, de 82 años, no tenía problemas de salud, se valía por sí misma y era apreciada en la localidad. La pensión de la octogenaria constituía el único ingreso económico para madre e hija. Vecinos consultados en A Granxa recordaban que «el martes todavía bajó al mercado a O Carballiño y aquí era ella la que cuidaba de la huerta y de los animales», según informó Lucila González.