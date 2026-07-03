Ourense vibrará a pie de calle en el partido de España contra Portugal: pantalla gigante para los octavos de final del Mundial

El pulso goleador entre Mikel Oyarzabal y Cristiano Ronaldo. La exhibición de talentos del mediocampo, con Vitinha y Pedri como grandes exponentes del fútbol más refinado. El duelo entre dos países vecinos, España y Portugal, en pantalla gigante en la Praza Maior de Ourense, en la capital de una provincia que comparte más de 200 kilómetros de frontera con territorio luso. La eliminatoria de octavos de final del Mundial que enfrenta a ambas selecciones nacionales se retransmitirá en pantalla gigante en la ciudad de As Burgas.

El Concello de Ourense anunció este viernes que instalará la infraestructura para que el público ourensano pueda disfrutar del partido a pie de calle, en el kilómetro cero de la ciudad. El encuentro se disputa el lunes, 6 de julio, a partir de las 21 horas.

La decisión del Ayuntamiento supone un adelanto sobre la previsión inicial. El gobierno municipal había previsto comenzar con las retransmisiones en el caso de que España alcanzase los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Finalmente, habrá pantalla gigante desde la ronda de octavos, «dado o excepcional interese deste partido», subraya la institución local.

El domingo 31 de mayo, miles de ourensanos disfrutaron del fútbol en directo en la Praza Maior, en una cita histórica protagonizada por la UD Ourense, el club que atesora la mayor masa social de la ciudad. Los aficionados rojillos disfrutaron del ascenso de su equipo a 1 RFEF, tras derrotar a la UB Conquense. Ese partido decisivo también fue retransmitido por el Concello en pantalla gigante.