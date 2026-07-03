Ourense se une al Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con una campaña de la Xunta

El Día Internacional Libre de Bolsas de plástico llega a Ourense con la campaña de la Xunta «Na túa compra resta plásticos, suma futuro». Cada 3 de julio se conmemora esta jornada a nivel mundial con el objetivo de fomentar un consumo más responsable de las bolsas de plástico y reducir su uso.

Para celebrarlo, el delegado territorial de la provincia, Manuel Pardo, ha repartido bolsas reutilizables a consumidores y trabajadores en la Plaza de Abastos. La misma acción ha tenido lugar en las siete grandes ciudades de Galicia, con la intención de «fomentar a concienciación nos consumidores de que deixen de utilizar as bolsas de plástico reutilizables e opten por bolsas sustentables».

La Xunta de Galicia también busca «ir deixando a cultura de usar e tirar», así como apostar por el reciclaje. La tasa de reciclaje en la comunidad autónoma, afirma Pardo, es de «57,8%, case oito puntos por enriba do 50% que a Unión Europea recomenda para este ano». Remarca la importancia de que cada envase se tire al contenedor que le corresponde y lo considera «fundamental, no senso de que se aforran materias primas e hai un aforro de consumo enerxético na produción desas materias primas».

Una problemática «no desechable»

El uso de plásticos lleva años dañando al medio ambiente y a la biodiversidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó en 2023 que se producen alrededor de 430 millones de toneladas de plástico al año en el mundo, y que esta contaminación se triplicará de aquí a 2060 si no se toman las medidas adecuadas.

Greenpeace también habló sobre el tema en 2026: anualmente, España genera 2,3 millones de toneladas de residuos plásticos y cada persona en el país deshecha una media de 144 bolsas de plástico de un solo uso. Tienen una vida útil de 12 minutos, pero tardan más de cinco décadas en degradarse.

Los microplásticos están muy presentes en la costa: el Mediterráneo concentra hoy la mayor cantidad de ellos en Europa. Muchos se convierten en el alimentos de la fauna marina o de las aves, pero hay investigaciones que los han detectado en el agua, la comida, la sal y en muestras biológicas humanas. El Día Internacional Libre de Bolsas de plástico busca visibilizar estos impactos negativos que van alterando poco a poco, pero con constancia, los ecosistemas.

El precio del reciclaje

Desde la Unión Europea se prohibieron determinados productos de plástico de un solo uso que tienen alternativas más sotenibles, como cubiertos, platos o todos los productos fabricados con plástico oxodegradable. En el caso de los bastoncillos y las pajitas, únicamente se permitirá que sean de plástico en un contexto médico.

Además, las bolsas de plásticos se cobran en los comercios, con la excepción de aquellas compostables muy ligeras que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel. Maricarmen Seara, dueña de una frutería situada en la Plaza de Abastos, nota que la gente pide menos bolsas desde que no son gratis: «Hay gente que no trae nada y por no pagarlas, no quiere las bolsas».

No es la única, Heidi Vanegas trabaja en una panadería en el mismo lugar y también ha visto la diferencia: «Hoy por hoy la gente casi siempre trae sus bolsas». El precio sigue siendo el único incentivo: «Cuando se daban las quería todo el mundo, ahora cada uno trae la suya». Aun así, no le convence del todo la medida: «Es como si ahora que las cobran ya no se contaminase el medio ambiente».