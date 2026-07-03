Ourense se enfrenta a los 40 grados en esta segunda ola de calor: «Esto empieza a dar miedo de verdad»

Este fin de semana Ourense volverá a estar en alerta debido a las altas temperaturas que va a traer la segunda ola de calor del verano, pudiendo alcanzar hasta los 41 grados en la jornadas de este fin de semana en varios puntos de la provincia, según la AEMET (Agencia Española de Meteorología).

«Esto empieza a dar miedo de verdad», alegan Bilel y Elaine una familia que viene de París nada menos, donde ya han batido récords con respecto a los últimos años debido a las altísimas temperaturas que no paran de sucederse. Admiten que en la ciudad termal se está mejor que en la capital francesa, sin embargo, subrayan que el problema sigue siendo común para ambas y es que «las olas de calor cada vez son más y empiezan antes».

Bilel con su hija en el parque San Lázaro. / Iñaki Osorio

En el mejor de los escenarios la predicción de la Agencia sitúa los valores máximos en torno a los 38 grados centígrados, mientras que las mínimas rondarían los 15, también desde el optimismo. Apuntan que lo más probable será pasar la barrera de los 40 grados, especialmente en la cuenca del Miño, y podrían darse fenómenos de noches tropicales con valores cercanos a los 20 grados a lo largo del territorio ourensano. Solo en la jornada de este viernes, en torno a las 18.00 horas, se alcanzó un pico de 39.5 grados.

Sin embargo la vida no para, ni mucho menos para los trabajadores a pie de calle a quienes se puede ver escondiendo las botellas de agua bajo el camión mientras siguen cargando piedra. «Lo peor es cuando reflecta el sol», asegura Paulo Manuel, uno de tantos portugueses que ha venido para asfaltar Ourense. Asegura que ya están acostumbrados aunque también que a veces hace falta sombra ante los golpes de calor, pero sino «seguimos», zanja.

Jesús Falcón y Rafael Barberá en la calle Santo Domingo. / Iñaki Osorio

Para Rafael Barberá, llegado de Valencia para ver a su amigo Jesús Falcón, madrileño afincado en Ourense, también supone un riesgo. «Nos asusta, claro que nos asusta» asegura Barberá a lo que Falcón, «pero tendremos que llevarlo». «El plan es quedarnos en casa con el aire acondicionado», admiten estos amigos, «saldremos más temprano como hemos hecho hoy e igual de pronto nos iremos a casa».

El buscar cobijo en el hogar es una de las opciones más barajadas pero, como bien explica Elsa Puebla junto a su perra Samba, a veces «no queda otra opción» que salir pese a que caminando por el asfalto «lo pasa fatal». Explica que no es solo por su perra sino por su hija Carmen, de seis años, quien necesita «gastar energía, salir de casa, ya no tiene cole...» sin embargo Carmen no pudo jugar demasiado en el San Lázaro ya que el columpio, sencillamente, «quema muchísimo».

Elsa Puebla con su perra Samba. / Iñaki Osorio

Bilel y Elaine explican que en Francia ya no quedan ventiladores a la venta debido a esas «noches tropicales» que aumentan el suplicio. Pero que «lo que más asusta, sin duda, es tomar una actitud de no pasa nada, solo son unos días» cuando las olas de calor son «más tempranas y consecutivas».