Natalia González es ya candidata del PSOE a la Alcaldía de Ourense y la primera mujer que presenta su partido al cargo en 47 años

Natalia González Benéitez, actual portavoz del grupo municipal del PSOE, es ya de forma oficial la candidata a la Alcaldía de Ourense por su partido. No tendrá que someterse a primarias para refrendarlo dado que, una vez rematado el plazo oficial a mediodía del viernes, fue la única precandidatura presentada para encabezar la lista. El dato cobra además una singular relevancia analizado desde la perspectiva de género, pues Natalia González es la primera mujer que encabeza una lista del PSOE a la Alcaldía de la ciudad de Ourense desde 1979, año en que se celebraron las primeras elecciones municipales tras la democracia. Ya se había postulado hace unas semanas para optar a unas primarias ahora innecesarias pues, al ser la única aspirante, se ahorrará el resto del calendario oficial de su partido.

Natural de Viana do Bolo (Ourense), donde nació hace 43 años, es diplomada en Magisterio de Inglés por la Universidad de Vigo. Fue secretaria de la Alcaldía de 2007 a 2015 y asesora del PSOE. En el apartado orgánico, es Secretaria Xeral de la Agrupación Socialista de la ciudad de Ourense, así como integrante de la Executiva Nacional del PSdeG al frente del área de Política Social y Mayores. En marzo de 2026, pasó a ostentar la Secretaría de Igualdad de la Executiva Nacional del PSdeG.

Natalia González ya sonó con firmeza como cabeza de lista para los comicios municipales de 2023, en unas primarias en las que también optaba al puesto el ahora senador Rafael Rodríguez Villarino. Sin embargo, un acuerdo inesperado adoptado de forma unilateral por la Ejecutiva gallega del PSdeG-PSOE suspendió ese proceso y rescató al exalcalde Francisco Rodríguez para encabezar la lista.

Tras ser el más votado el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, en esos comicios de 2023 (con 10 escaños de los 27 que tiene la corporación) y producirse otro acuerdo in extremis del PPdG con Jácome para que volviera a ener Alcaldía de nuevo al actual regidor a cambio de garantizar la mayoría popular en la Diputación, Natalia González ha tenido que bregarse en estos últimos años de mandato. ejerciendo no solo como portavoz de su grupo , sino como presidenta «de facto» del grupo socialista en el Concello de Ourense, pues Francisco Rodríguez, aunque no renunció al escaño, no ha participado desde entonces en la vida municipal ni en los plenos.

«Estamos en un momento de unión entre nosotros y con la dirección del PSOE; no creo que haya más candidaturas en la ciudad, pero respetaré lo que se produzca e iríamos a primarias», indicaba Natalia Benéitez a FARO, apenas un día antes de ratificarse en las sedes de Santiago y Ferraz del PSOE..

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