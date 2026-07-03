Jácome defiende su salario de dedicación exclusiva: «Yo puedo cobrar lo que me dé la gana»

Aun después de su sobreseimiento, la causa por la que se investigaba a Jácome por presunta prevaricación sigue estando más que candente en la actualidad política ourensana. El pleno ordinario de este viernes —el primero después del auto de archivo del procedimiento— fue un nuevo ejemplo del levantamiento de ampollas entre el alcalde de la ciudad de As Burgas y su oposición política.

Fue en el turno de ruegos y preguntas cuando el tema volvió a salir al debate, de la mano de Ana Méndez. La portavoz del PP consultó al regidor si seguiría «cobrando dedicación exclusiva como alcalde aunque perciba ingresos de sus actividades privadas», a lo que Jácome se defendió alegando que sus labores no excedían la normativa: «Yo haré lo que la ley me permita, que entendemos que yo puedo cobrar lo que me dé la gana», afirmó el alcalde, antes de añadir que, en caso de tener alguna actividad que estuviera encajada en la ley de incompatibilidades —cuestión que se investigó en la causa—, «tendría que pedir permiso al pleno».

«A usted no le importa mi vida privada»

La intervención del regidor prosiguió con un notable aumento del tono, cuando recriminó a Méndez que, mientras no se dé dicho contexto, «a usted no le importa mi vida privada», antes de afirmar que seguirá con su salario de dedicación exclusiva, ya que «de momento estoy dedicado en cuerpo y alma a la alcaldía».

La intervención estuvo marcada por las palabras del presidente de la Deputación de Ourense, Luis Menor, quien a inicios de esta semana se pronunció públicamente sobre el sobreseimiento de la causa. El también miembro del Partido Popular señaló de forma categórica que, «al margen del recorrido penal del asunto, yo creo que estamos ante un claro caso de incompatibilidades, y tampoco hace falta ser un experto jurista para determinarlo», pues argumentaba que las presuntas facturaciones de 211.000 euros que Jácome percibió por sus actividades privadas —frente a su salario público de alrededor de 70.000 euros— no tenían el carácter «meramente secundario o muy residual» que marcaba el espíritu de la norma.

Fue en respuesta a estas declaraciones como Jácome abrió su intervención en el pleno de este viernes ante la cuestión de Ana Méndez: «Me gusta que me haga esa pregunta porque revela la ignorancia de Luis Menor diciendo que yo estaba haciendo algo irregular. Precisamente le íbamos a preguntar en el próximo pleno de la Deputación que diga cuál es esa irregularidad», contestó el alcalde.