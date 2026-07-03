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Riesgo en el monte

Un incendio de una hectárea afecta al parque natural del Xurés, en Calvos de Randín

El fuego se declaró a mediodía y quedó controlado en menos de dos horas, en un operativo de extinción en el que participaron un helicóptero y medios terrestres

Un bombero forestal, en tareas de extinción, en una imagen de archivo.

Un bombero forestal, en tareas de extinción, en una imagen de archivo. / Brevebretema

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Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés es uno de los grandes espacios naturales protegidos de Galicia. Con una superficie de 30.000 hectáreas, en un paisaje que combina piedra granítica, prados y sierras pronunciadas, con una altitud media que supera los 1.000 metros, es el parque natural de mayor extensión de Galicia. Este enclave de montaña forma, con el Parque Nacional Peneda-Gerês, de Portugal, una Reserva de la Biosfera Transfronteriza. Los planes integrales de conservación y el reconocimiento ambiental tratan de cambiar el destino de un lugar que, durante años, ha sufrido las consecuencias del fuego.

En la catastrófica oleada de 2025, en un agosto con los tres mayores incendios de la historia de Galicia desde que hay registros, el Xurés se salvó de la crisis, mientras que otros enclaves de la provincia de gran valor se vieron muy afectados por las llamas, como el Macizo Central, Pena Trevinca y otros parajes de Red Natura. El Xurés ha registrado pequeños incendios en los últimos meses, como el que se declaró este viernes en el municipio de Calvos de Randín. Las llamas han afectado a una superficie de una hectárea, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

La brigada helitransportada del Xurés participó con el helicóptero en el operativo de extinción de este foco, que se detectó a las 13:40 horas de este viernes, en la parroquia de Randín. Quedó controlado a las 15:40 horas. Durante esas dos horas de tarea participaron en el operativo de extinción medios por tierra y aire: 1 agente, 4 brigadas, 1 motobomba y 1 helicóptero. Las altísimas temperaturas elevan el peligro de incendio. Varias zonas del sur de Ourense se encontraban este viernes en nivel extremo de riesgo.

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El índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) se basa en el sistema canadiense (Fire Weather Index) y ofrece una aproximación a la intensidad de fuego que puede producir un incendio forestal. Cuanto mayor sea el índice, mayor intensidad y, por tanto, más difícil de extinguir. La previsión para este sábado y domingo en Ourense —el territorio de Galicia más expuesto a las llamas— es de riesgo considerable, entre alto y muy alto.

Avisar al instante es clave

La Consellería de Medio Rural recuerda que está la disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal. También está disponible para su descarga ALUme, la app para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: es el 900 815 085.

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