La velutina, más numerosa y resistente en el tiempo

Las velutinas han llegado para quedarse y cada vez hay más nidos y llegan a más sitios. A mayores, en muchos lugares su estancia ya se prolonga durante el invierno, como por ejemplo, fue el caso del Concello de Riós. Y en otros municipios, como el de Bande, en 2025 «nos vimos desbordados, había el triple de lo habitual», advierte el presidente de la Asociación Agrogandeira Apícola e Forestal de Bande, Xurxo Domínguez, quien afirma que en principio estas olas de calor le vienen mal a las abejas pero en cambio favorece mucho a las velutinas.

La velutinas se extinguen aproximadamente a mediados de enero en Bande. No obstante, apunta Domínguez que «técnicamente se extinguen en invierno pero en la costa parece que ya no, y supongo que en el interior en zonas sin heladas pueden resistir todo el año». Así, puede estar dándose el caso de que se pueda estar prolongando su supervivencia como ocurrió en Riós pero «es algo que yo no puedo asegurar».

En Bande asegura que 2025 fue un año caluroso y «tuvimos el triple de lo habitual, con el calor aparecen antes», y «tradicionalmente venían apareciendo a principios de septiembre para capturarnos las abejas en las colmenas y el año pasado a partir del 3 de agosto ya nos encerraron las abejas. Adelantaron un mes», lamenta este experto apicultor. Explica que al aumentar 10 o 12 velutinas por colmena, «se incrementa mucho la presión y las abejas ya no salen ni a recoger agua ni comida por miedo», y ello «solo sucedió el año pasado, pero no se si este año se repetirá el patrón o volveremos al antiguo patrón».

Respecto a la cantidad de abejas advierte que hubo un tercio o incluso más, de bajas: «de cada cien colmenas por culpa de la velutinas murieron entre 30 y 40 colmenas, en la zona de Bande y Baixa Limia».

Y a pesar de que cada vez se ven más amenazadas las abejas, «contrariamente, la miel no se va encarecer, y no va haber apicultores. Con lo del Mercosur se va poner la miel a un precio que no va haber apicultores. Está entrando miel de América Latina a la mitad del precio que nos cuestaa nosotros producirla, y aquí en esta comarca la velutina mató un tercio de las colmenas y un tercio de los apicultores abandonaron la actividad».

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Por lo pronto, los apicultores ya están desde marzo capturando las velutinas reinas a cientos, con trampas. Pero aún así esta especie cada vez prolifera más y no solo mata las abejas sino que ha causado la muerte de personas.