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"Tengo miedo de que no me llegue la nota": 275 alumnos de Ourense completan la PAU en la convocatoria extraordinaria

Los resultados provisionales de la PAU extraordinaria saldrán a la luz el próximo 9 de julio y se podrá solicitar su revisión hasta el día 14

Los alumnos ourensanos en su último día de la PAU extraordinaria.

Los alumnos ourensanos en su último día de la PAU extraordinaria.

Iñaki Osorio

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Andrea Rodríguez

Ourense

275 alumnos terminaron este jueves las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de la convocatoria extraordinaria en Ourense. Los resultados provisionales se publicarán el próximo 9 de julio a partir de las 20:00h y los estudiantes podrán solicitar una revisión entre los días 10 y 14. El viernes 17 saldrán las notas definitivas.

La Facultad de Derecho fue la encargada de recibir esta semana a aquellos alumnos que no pudieron presentarse a la convocatoria ordinaria y a los que quisieron probar si tendrán más suerte en esta ocasión. En un ambiente lleno de nervios y presiones, muchos de ellos buscan alcanzar la nota de corte que necesitan para lograr entrar en la carrera de sus sueños.

Aldara Hermida acude por primera vez a la PAU y busca acceder al Grado de Ingeniería Informática aquí en la ciudad: "Tengo miedo de que no me llegue la nota". Aunque algunos exámenes "no le han salido tan bien", tiene buenas sensaciones: "Al llegar a clase los nervios se van, lees las preguntas y todo lo que has estudiado te sirve para responderlas. Acabas feliz".

Segunda oportunidad

Xianna González ya se había presentado a la PAU en junio, pero busca un mejor resultado en esta segunda oportunidad que tiene: "Me siento mucho más segura. Lo sé todo mejor que antes y voy bastante más tranquila". Aunque le gustaría estudiar Medicina, está intentando entrar en Enfermería para luego pedir el traslado: "creo que voy a conseguir entrar".

En una situación parecida se encuentra Xisela Costa, que quiere estudiar Educación Infantil: "Me veo más optimista que en la ordinaria". Aun así, está bastante nerviosa por los resultados, que todavía tardará una semana en conocer, pero la experiencia que obtuvo con los exámenes de junio le aporta confianza.

Los estudiantes ourensanos repasando antes del siguiente examen.

Los estudiantes ourensanos repasando antes del siguiente examen. / Iñaki Osorio

La tranquilidad de la FP

En la otra cara de la moneda se encuentran alumnos como Hugo Borrajo, a quien le gustaría estudiar un ciclo de Formación Profesional (FP) de lo que era TAFAD o de Educación Infantil: "No estoy nervioso porque sé que voy a entrar en una FP". Aun así, asegura que las pruebas le dejan "una sensación bastante agridulce", y considera bonito poder "explayar todos sus conocimientos en un momento".

No es un caso aislado, muchos jóvenes comparten su tranquilidad al acudir a los exámenes únicamente por si cambian de idea o para tener un "por si acaso". La PAU ya se ha convertido en un plan B de confianza para aquellos que temen poder necesitarla en un futuro y que no pretenden estudiarlo todo otra vez.

Fin de la espera

Por su parte, aquellos que se presentaron solo en junio sabrán si han sido admitidos en el grado que solicitaron el próximo día 7, cuando tendrá lugar el primer llamamiento. Los afortunados que sean aceptados podrán realizar su matrícula entre los días 8 y 9, mientras que aquellos con menos suerte deberán esperar a los siguientes llamamientos. El segundo será el día 14 y el tercero el 21. A partir de esa fecha, los llamamientos incluirán también a los alumnos de la convocatoria extraordinaria, siendo los días 24 y 29 de julio, y 2 de agosto. Para quienes deban esperar a la convocatoria por vacantes, la CIUG ha publicado unas fechas orientativas que corresponden al 9 y 23 de septiembre, y al 9 de octubre.

Las matrículas deberán realizarse durante los dos días siguientes a cada llamada. Desde la Comisión Interuniversitaria de Galicia recomiendan hacerla el primer día de plazo para tener tiempo de resolver posibles inconvenientes. Los estudiantes que no se matriculen deberán marcar "Continuar na listaxe de agarda" en cada llamamiento, siempre que sigan queriendo entrar en esa titulación y que este aparezca como "En espera". De lo contrario, se entenderá que ya no existe un interés en ese grado. Tanto los alumnos que se matriculan como los que no, pueden marcar «Continuar na listaxe de agarda» en las titulaciones ya cerradas por si se produce alguna anulación.

Noticias relacionadas y más

El 7 de septiembre, la CIUG comunicará los grados que tienen plazas vacantes y en los que no hay lista de espera a las universidades, con el fin de que se proceda a la matrícula extraordinaria. El alumnado que se matricule podrá ser incorporado a la plataforma Nerta.

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