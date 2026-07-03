Acepta dos años de cárcel por violar a una conocida tras una parrillada

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a un hombre a dos años de cárcel como autor de un delito de abuso sexual por agredir a una mujer mientras esta dormía tras una fiesta en el concello de Celanova.

Según recoge el escrito fiscal, el ahora condenado había acudido a una churrascada a Celanova, invitado por unos amigos. Después de la cena, «sobre las cuatro de la madrugada», cuando varios de los convidados ya habían abandonado el lugar, acudió a la habitación de la mujer, «aprovechando que la pareja de esta había abandonado la casa media hora antes».

«Con intención de satisfacer sus más bajos y denostados instintos sexuales, aprovechando que estaba completamente dormida» le tocó los pechos. Cuando ella se despertó la agredió sexualmente.

Por estos hechos, el acusado— con múltiples antecedentes penales por causas de robos, conducciones bajo los efectos del alcohol o amenazas— se enfrentaba a una petición de condena de 7 años y 6 meses de prisión. Pero las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense, reduciéndose así la pena inicialmente solicitada por Fiscalía.

El hombre, que compareció desde la cárcel por otras causas, reconoció los hechos— requisito imprescindible para una conformidad— y, además, se vio beneficiado por un atenuante de «dilaciones indebidas muy cualificadas», aceptando finalmente 2 años de privación de libertad.

Además, ha aceptado una prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de siete años, medida que empezará a cumplir de forma simultánea a la pena de prisión.

Asimismo, queda sujeto a cuatro años de libertad vigilada una vez que salga del centro penitenciario, y a la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que suponga contacto regular y directo con menores de edad por el mismo tiempo.

A mayores, en su escrito inicial, la Fiscalía solicitaba 2.000 euros de indemnización para la víctima, como responsabilidad civil. Esta petición se suspendió porque la perjudicada renunció a la cuantía.