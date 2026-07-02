Protesta de vecinos de Canedo y usuarios tras casi tres años con el acceso tapiado a las termas y parking de Outariz

«Llevamos ya casi tres años en esta situación y el Concello no ha tomado medida alternativa alguna. No hay acceso a las termas de Outariz ni al párking público», lamentaba ayer Kike Camoeiras, presidente de la Plataforma Ciudadana Amigos das Termas, durante la movilización de protesta protagonizada por miembros de ese colectivo y vecinos de Canedo, afectados.

Este paso natural a las termas desde la Nacional 120 lleva cerrado desde que comenzaron las obras de la Variante Norte, «lo que obliga a los vecinos y usuarios a desplazarse más de un kilómetro andando y no poder hacerlo desde la zona en la que viven. Es una agresión no solo a ellos, sino a los visitantes que llegan para conocer las termas y se encuentran con esto cerrado», afirma. Indican por otro lado que se trata de caminos de paso históricos que tienen que tener alguna solución alternativa.

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Indican que la concesionaria de la obra de la Variante Norte «ya advirtió en su momento que esta entrada, que es además un derecho histórico para usuarios y vecinos, iba a quedar dañada, y pidió al Concello que buscara alguna solución alternativa; pero como ocurre con todas las instalaciones termales, el alcalde, que es responsable de Termalismo, hizo caso omiso y en breve serán ya tres años con este acceso cerrado. Es una vergüenza y una injusticia», afirma.