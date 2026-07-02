Ourense se moviliza para ayudar a Venezuela tras los terremotos con recogidas de material y donaciones

La solidaridad de Ourense con Venezuela se ha activado por varias vías tras los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Asociaciones, negocios y vecinos de distintos concellos han comenzado a organizar recogidas de material sanitario, medicamentos, alimentos y productos básicos, mientras otros establecimientos han buscado fórmulas alternativas para transformar un gesto cotidiano en ayuda directa. Estas son algunas de las formas con las que se puede aportar desde la provincia.

Una de ellas es la de Malala Coffee & Brunch, la cafetería del centro de Ourense regentada por los venezolanos María Laura Fernández y Jhon Merlo. La pareja ha convertido sus cookies con chips de chocolate en galletas solidarias: mantienen el mismo precio de siempre, 3,50 euros, pero destinan íntegramente su recaudación a ayudas para Venezuela. El dinero se enviará por transferencia a familiares que están colaborando sobre el terreno con la compra de insumos y la entrega de material en hospitales. La campaña comenzó el pasado jueves y sus responsables prevén mantenerla durante todo el mes de julio.

Otras formas de ayudar

Comprar las galletas solidarias de Malala no es la única forma de aportar un granito de arena desde Ourense. Que sea la provincia con más densidad de habitantes venezolanos de toda la Península —unos 11.000 nacidos en el país viven en la región— ha hecho que muchos de quienes dirigen asociaciones o regentan pequeños negocios pongan todo de su parte para llevar víveres a quien más lo necesita, e improvisen en sus locales diversos centros de acopio en los que aportar desde distintos concellos.

En la capital ourensana, en estos momentos se encuentra abierta la campaña de la Hermandad Asociación de Ayuda, que ha habilitado un punto de recogida en la calle Ramón Puga. Piden donaciones de todo tipo de insumos médicos —desde gasas, vendas o pañales hasta paracetamol e ibuprofeno—, y se pueden llevar aportaciones hasta el viernes. A excepción de este miércoles, el puesto estará abierto toda la semana tanto de mañana como de tarde, hasta las 23.00 horas. Solamente harán recogidas a domicilio en caso de emergencia.

También en la ciudad de As Burgas acaba de cerrar su centro de acopio el bar Papelón, que desde el sábado hasta este martes ha sido uno de los primeros en recolectar víveres. En estos cinco días —que en origen iban a ser solo dos, pero se ampliaron ante el aluvión de solidaridad— han recibido tal cantidad de insumos que aún no han tenido tiempo de hacer recuento, aunque el monto supera las 200 cajas. Ahora se centran en organizar todos los paquetes para su pronto envío a Venezuela, pero aseguran que harán una nueva recogida «próximamente», en cuanto la organización a la que envían la ayuda les informe de la mejor forma de seguir colaborando.

Ayudar fuera de la capital

Fuera de la capital, O Carballiño también se ha organizado. Ha sido a través de tres negocios diferentes, todos ellos regentados por personas venezolanas: Hiperxel, Pulpería Carral y Café Bar Merey. Todos recogen donaciones de martes a domingo, en cualquier momento en el que los locales estén abiertos, y aunque han publicado una extensa lista con todos los víveres que reciben, la prioridad ahora mismo son «alimentos para niños, gasas, vendas y crema para golpes», afirma una de las empresarias.

Xinzo de Limia, por su parte, ha lanzado una campaña dirigida por el gobierno municipal en colaboración directa con la Asociación de Inmigrantes Caminando Juntos. Piden donaciones de medicamentos básicos, material de pediatría —como jarabes analgésicos o sales de rehidratación oral—, material de curas, productos de higiene e insumos generales. Se han habilitado tres puntos de recogida: la oficina de Servicios Sociales, la primera planta del consistorio y la Casa da Cultura. Para cualquier duda que pueda surgir, facilitan el teléfono 605 583 657 como contacto de consultas.