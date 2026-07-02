Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena por Violación a Xabier RonAlquileres GaliciaErrores PAU extraordinariaÁrbitro vigués internacionalFamilias monoparentales ayudas
instagramlinkedin

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Está detenida e ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO

Una ambulancia entrando en el CHUO.

Una ambulancia entrando en el CHUO. / INAKI OSORIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lucila González

Patricia Pedrido Davila

Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte de su madre, de 82 años, en O Carballiño.

El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la pequeña aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.

Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO.

En el mismo hospital se halla el cadáver de la víctima para proceder a la autopsia.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz después de un «disparo» en la subestación de Barbaña
  2. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación
  3. Un camión que portaba vehículos eléctricos arde por completo en la A-52 a su paso por Cualedro
  4. La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
  5. Un viaje a Ourense le cambió la vida: de Cancún a O Carballiño para competir por el mejor taco de España
  6. Seis alumnos del CEIP O Couto de Ourense, entre los diez mejores del mundo en inglés
  7. La Audiencia Provincial de Ourense ordena archivar la causa contra Jácome por presunta prevaricación
  8. Vivir a 40 grados bajo un techo de uralita: el infierno invisible del chabolismo en Ourense, la capital del calor

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño

Detenida en A Gudiña tras sufrir un accidente de coche en el que viajaba con un menor y presentar un permiso de conducir falso

Detenida en A Gudiña tras sufrir un accidente de coche en el que viajaba con un menor y presentar un permiso de conducir falso

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Protesta de vecinos de Canedo y usuarios tras casi tres años con el acceso tapiado a las termas y parking de Outariz

Protesta de vecinos de Canedo y usuarios tras casi tres años con el acceso tapiado a las termas y parking de Outariz

Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense

Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense

Cuatro trabajadores ourensanos irán a juicio en 2027 por unos daños de 119.000 euros durante la huelga del metal

Cuatro trabajadores ourensanos irán a juicio en 2027 por unos daños de 119.000 euros durante la huelga del metal

La Zona de Bajas Emisiones de Ourense arranca las multas sin señalización ni cámaras de videovigilancia

La Zona de Bajas Emisiones de Ourense arranca las multas sin señalización ni cámaras de videovigilancia

Ourense se moviliza para ayudar a Venezuela tras los terremotos con recogidas de material y donaciones

Ourense se moviliza para ayudar a Venezuela tras los terremotos con recogidas de material y donaciones
Tracking Pixel Contents