Una mujer mata a su madre octogenaria en O Carballiño
Está detenida e ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO
Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte de su madre, de 82 años, en O Carballiño.
El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la pequeña aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.
Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.
La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en el área de Psiquiatría del CHUO.
En el mismo hospital se halla el cadáver de la víctima para proceder a la autopsia.
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