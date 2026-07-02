Cuatro trabajadores ourensanos irán a juicio en 2027 por unos daños de 119.000 euros durante la huelga del metal

El Juzgado de lo Penal 1 de Ourense acogió este miércoles una audiencia preliminar contra cuatro trabajadores acusados de un delito de daños por causar importantes desperfectos en una empresa del polígono industrial de O Carballiño durante la huelga indefinida del sector del metal, en octubre de 2022. A pesar de que la comparecencia se prolongó durante más de dos horas, las partes no lograron alcanzar un acuerdo de conformidad, lo que obligó a fijar la celebración del juicio para los días 1, 2 y 3 de marzo de 2027.

Los hechos que se juzgarán se remontan al periodo comprendido entre el 5 y el 18 de octubre de 2022. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, entre esas fechas, los cuatro acusados «de común acuerdo» actuaron «con la intención de menoscabar la propiedad de la empresa», Gri Towers, en el polígono de A Uceira.

Huevos de pintura, fuego y piedras

El relato de la Fiscalía detalla que en la noche del 5 de octubre de 2022, tres de los acusados lanzaron «huevos de pintura» contra las torres y tramos almacenados en el interior de las instalaciones. Además, se les atribuye el lanzamiento de neumáticos hacia una de las entradas de la infraestructura, a donde, posteriormente, transportaron mediante furgoneta unas maderas que «sacaron» y «prendieron un fuego». Como consecuencia de la acción de los cuatro acusados, la Fiscalía señala que se generaron unos daños cuantificados en 118.905,29 euros, cantidad que deben devolver solidariamente.

A mayores, uno de los procesados se enfrenta a cargos por un delito continuado de daños tras supuestamente lanzar una piedra contra un autobús el día 13 de octubre. El vehículo, que se encargaba del traslado de empleados que no secundaban el paro, sufrió la fractura de su parabrisas frontal, con un coste de reparación de 1.509 euros. Cifra que exigen que repare.

Peticiones de pena

Así las cosas, el Ministerio Fiscal solicita para los tres implicados que se enfrentan a un delito de daños, 20 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros; para el cuarto acusado, que se enfrenta a una condena por delito continuado de daños, pide dos meses más de multa, también a 12 euros diarios.

Asimismo, la acusación sostiene que concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad o aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo.