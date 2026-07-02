Detenida en A Gudiña tras sufrir un accidente de coche en el que viajaba con un menor y presentar un permiso de conducir falso

Una conductora fue detenida por la Guardia Civil tras sufrir una salida de vía en la carretera N-525, a la altura del término municipal de A Gudiña, y presentar a los agentes un permiso de conducir portugués que resultó ser falso.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de junio, cuando una llamada telefónica al Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil alertó de un siniestro vial en el que un vehículo marca Mercedes se había salido de la carretera.

A la llegada de una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Verín, los agentes comprobaron que en el interior del vehículo viajaban la conductora y su hijo menor de edad. Tras ser auxiliada e identificada, la mujer presentó un permiso de conducir portugués que, en un primer momento, aparentaba ser veraz.

Sin embargo, al revisar con más detalle la documentación, los agentes observaron indicios que les llevaron a realizar comprobaciones con las autoridades portuguesas. Estas confirmaron que la conductora no tenía carnet en vigor en Portugal y que el permiso presentado era falso.

A raíz de estos hechos, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense se hizo cargo de la investigación. La conductora fue detenida y se instruyeron las diligencias correspondientes, que fueron entregadas posteriormente en el Juzgado de Guardia de Verín.

La mujer está investigada por los supuestos delitos de falsedad documental y conducción de un vehículo a motor careciendo de permiso de conducir.

Consecuencias legales

El delito de falsedad documental puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Por su parte, conducir careciendo de permiso puede conllevar penas de tres a seis meses de prisión, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Recomendaciones de la Guardia Civil

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que conducir un vehículo a motor exige disponer de un permiso de conducción válido y en vigor, así como portar documentación auténtica y ajustada a la normativa vigente.

También advierte de que el uso de documentos falsificados constituye un delito que, además de las responsabilidades penales correspondientes, compromete la seguridad vial y dificulta la labor de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Antes de iniciar cualquier desplazamiento, recomienda comprobar que toda la documentación personal y del vehículo se encuentra en regla. En caso de pérdida, caducidad o cualquier incidencia relacionada con el permiso de conducción, debe acudirse a los cauces administrativos establecidos para su renovación o sustitución.

La Agrupación de Tráfico continuará desarrollando labores de vigilancia, prevención e investigación con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger la seguridad de todos los usuarios de las vías.

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La seguridad vial es una responsabilidad compartida. El respeto a las normas y el cumplimiento de los requisitos legales son fundamentales para prevenir siniestros y preservar la seguridad de todos.