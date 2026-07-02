Adif licita por 2,1 millones la mejora de los pasos ferroviarios de Ramón Puga y Tarascón en Ourense tras una década de espera

Adif ha licitado la ampliación del paso inferior de la Rúa de Ramón Puga y del paso superior de la Rúa de Tarascón por 2,1 millones de euros. Las obras permitirán salvar las líneas ferroviarias Zamora-A Coruña y Monforte de Lemos-Ourense-Vigo, respectivamente.

Esta actuación busca incrementar la permeabilidad del ferrocarril en la ciudad, mejorando el tránsito tanto de peatones como de vehículos. Forma parte del convenio de colaboración firmado por Adif y el Concello de Ourense, con una inversión total estimada en 2,4 millones de euros que cada administración financiará al 50%.

Ambos pasos generan peligro a los vecinos de Ourense, que llevan tiempo quejándose de su estrechez y de la ausencia de aceras. Los encuentros entre vehículos que circulan en sentido contrario, sobre todo cuando uno de ellos es un autobús, junto a peatones que cruzan la calzada en ese momento, provocan riesgos de colisión y atropellos, especialmente cuando se trata de una persona mayor.

Desde la Asociación de Vecinos "Os Montes" llevan solicitando soluciones desde aproximadamente el año 2008, y ante la inminente noticia su respuesta es clara. "Xa ía sendo hora", expresa su portavoz.

Cambios en Ramón Puga y Tarascón

En el caso del paso inferior de la Rúa de Ramón Puga, la calzada se separará en dos viales, uno para cada sentido de la circulación. De esta manera, la calzada actual pasará a ser de sentido único desde la glorieta, y para el sentido opuesto se ejecutará un nuevo vial de aproximadamente 80 metros de longitud que cruzará la línea ferroviaria mediante un nuevo paso inferior. Ambos contarán con aceras que permitan el tránsito peatonal.

Por su parte, en la Rúa de Tarascón se realizarán cambios parecidos, separando la calzada también en dos viales. Uno de ellos será para la circulación desde la N-120 y partirá del actual. Cruzará la línea ferroviaria mediante un nuevo paso superior que contará con acera peatonal y medirá aproximadamente 45 metros. Para el sentido contrario se empleará el puente vigente.

El proyecto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) referentes a la promoción de infraestructuras sostenibles y al acceso a sistemas de transporte accesibles y seguros.

10 años de espera

Tras 10 años de burocracia, acuerdos y modificaciones, los vecinos ourensanos ya no tendrán que seguir cruzando con miedo y a las prisas. El 22 de junio de 2016, el Ayuntamiento de Ourense y ADIF firmaron un Protocolo de Colaboración para el desarrollo de la permeabilidad de la ciudad, en el que ya constaban los problemas que padecían estas líneas ferroviarias. En diciembre de 2021 ambas entidades signaron un convenio con el mismo propósito, en el que prevenían una inversión para estas obras de 1.172.511,42 euros. Al año siguiente, ADIF informaba del envío de la Solicitud de Inicio de la Contratación, pero unos meses después afirmó que estaba "actualizando sendos proyectos de acuerdo con la Base de Precios de julio de 2022".

En 2023 continuaban con estas actualizaciones y en 2024, tras haber suspendido la licitación, se aseguraba que estaban "en fase final de aprobación". En junio de 2025 el subdirector de Pasos a Nivel de ADIF informó que el anuncio de licitación se publicaría en el mes de noviembre de 2025, pero hubo que aprobar una Adenda modificativa y de prórroga del Convenio que amplió cuatro años desde el plazo de finalización del periodo inicialmente acordado y también modificó la financiación. Finalmente, la licitación fue aprobada en 2026, 10 años más tarde del primer protocolo acordado.