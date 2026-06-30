Un Verano por las nubes sin necesitar avión: los ourensanos gastarán una media de, por lo menos, 1000€ en sus vacaciones

Comienza el mes de julio y con él las vacaciones de muchos, sin embargo, las agencias de viajes de Ourense admiten que la situación internacional les está afectando y que no cuentan con tantas reservas como el año pasado a estas alturas de curso, momento en el que la mayoría ya tenían sus viajes más que reservados para este mes de julio. Por su parte, Benito Domínguez, director de la agencia de viajes ourensana "Low Cost", calcula que la diferencia de reservas entre ambos periodos con respecto a este y al año pasado ronda el 30%, aunque ya "se ve el horizonte", confirma. José Manuel López, gerente de ventas de Viajes Drados, lo cifra en torno a un 10/15% dado que no existen cifras generales concretas al respecto.

Los conflictos que se están desarrollando actualmente en varias zonas de Oriente Próximo, afectan de muchas maneras al ciudadano promedio. Principalmente, en la subida del precio de carburantes, los cuales pueden llegar al alza según el momento tanto para los aviones -con lo que eso implica en el precio de los billetes- como de los coches y sus consecuentes desplazamientos en carretera, pero también, según indica Domínguez, debido a que "hay ciertos destinos que este año están fallando dentro de Oriente Próximo por lo que, entonces, hay más pasajeros de otras nacionalidades, alemanes, ingleses, que van mucho ahí, y que ahora recurren a España como plan B", define, "y entonces hay más demanda y los precios suben" dentro del territorio nacional.

Alejandro Olmedo, director de Halcón Viajes en Ourense, lo corrobora. Explica que tras tener un parón en el segundo semestre del año, ahora la gente se está quitando el miedo de encima. "Yo creo que eso está empezando un poquito a pasar, a remitir, la gente se está empezando a animar, pero porque están tirando más por el turismo nacional", detalla el director, "y el turismo nacional ha subido de precio precisamente por eso, porque ha bajado la demanda en esos países de oriente y entonces el europeo también elige nuestro destino. Por lo que al español evidentemente le ha subido el precio de las vacaciones, independientemente de lo que pueda haber subido el tema de los precios generalizados".

De la misma manera lo hace López, quien explica que un ejemplo es Turquía, ya que "al estar más cerca de la guerra, ha perdido muchos visitantes europeos que ahora vienen a España. Al final, el europeo paga más la cama que el español por lo que eso y la alta demanda hace que los precios suban".

Así las cosas, afirman que cada ourensano se gastará una media de entre 1.000 y 1.200 euros como mínimo en sus vacaciones de verano. "Por persona hoy es difícil bajar de mil euros en cualquier destino", concreta Olmedo que sería, "entre 1.000 y .1500 euros son más o menos serían los precios populares de verano con hoteles de calidad. Hablamos de temporada alta, claro, de julio y agosto incluyendo avión y hotel". Mientras que López estima en que más del 90% de la clientela estará por encima de ese millar de euros.

Destinos favoritos

Pese a todo, los ourensanos se irán de viaje. "La gente está pidiendo sobre todo destino nacional de playa", reseña Olmedo, "Canarias, Baleares, también algo de Levante también nos piden y eso sobre todo para familias es el destino número uno, la playa". Según explican desde las agencias, las islas Canarias siguen siendo las imbatibles como grandes seleccionadas por todos cada verano, no obstante, las islas se posicionan como un destino más caro que los ubicados en el Caribe ante el conflicto en Oriente.

Destinos como el Caribe, Cabo Verde, Isla Hierba o Marruecos son los que más escogen las parejas, mientras, que las familias optan por esos parajes que ofrece el territorio nacional con playa como por ejemplo las ciudades andaluzas.

Mención especial a Isla Hierba (conocida localmente como Gagandub) una de las más de 365 islas vírgenes del archipiélago de San Blas (o Guna Yala), ubicado en Panamá, que está saliendo a relucir por parte de la mayoría de agencias de la ciudad. Domínguez concreta que se debe a que "este año hay un vuelo charter desde Oporto. El precio es bastante atractivo y es un destino que si no viajas en vuelo directo es muy complicado llegar hasta allí en línea regul. Entonceses es una buena oportunidad aprovechar el paquete que han planteado este año los colaboradores". Un vuelo charter es básicamente un vuelo que no forma parte de la programación regular de una aerolínea, sino que se contrata específicamente para un grupo de pasajeros o para una finalidad concreta, como es este caso de ofrecer una alternativa internacional que tenga el componente playero para saciar ese verano perfecto.Aún así recuerdan que "se puede seguir viajando este año a precios razonables", explica Domínguez, "y lo que es en cuanto a la seguridad internacional para viajar, nosotros creemos que es total. Se puede viajar tranquilamente a Asia, África, América sin ningún tipo de problema, ya queue existe seguridad y tranquilidad para poder viajar".

Pero sobre todo, buscan lanzar el mensaje de que viajar también supone conocer nuevas culturas, tener choques culturales, probar nuevas comidas y disfrutar del momento porque se puede hacer contando con la información adecuada y eso es algo que quedará para siempre como un gran recuerdo mucho mayor que el solo hecho de plantear unas vacaciones de verano.