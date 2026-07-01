La revista «Xogando entre lembranzas» rescata los juegos de Ourense de la mano de sus mayores

Las aceras eran tableros, una teja hacía de tiza y cualquier rincón servía para inventar una tarde entera. De ese paisaje cotidiano, guardado durante décadas en la memoria de cientos de mayores de Ourense, nace «Xogando entre lembranzas», una iniciativa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello que recupera los juegos tradicionales de la infancia para acercarlos a las nuevas generaciones.

El proyecto, impulsado por la empresa gestora del servicio, Clece, toma forma en una revista ilustrada elaborada a partir de los recuerdos de las personas usuarias del SAF. En ella reaparecen el escondite, el pañuelo, las bicas o la billarda, pasatiempos de una época en la que la calle era el principal espacio de encuentro y la imaginación suplía cualquier juguete.

La publicación fue presentada en la Sala Valente por la concelleira de Asuntos Sociais, Tamara Silva, y la delegada social de Clece, Laura Cantero. En su elaboración participaron las 214 auxiliares del servicio, que recogieron los testimonios de las 486 personas usuarias actuales.

Entre esas voces están las de Celso Crespo, de 84 años, que recuerda dibujar el castro con una simple teja; Luz Rocío Cadavid, de 93, que evoca las partidas al «truco» con sus amigas; María Milagros González, de 75, que rememora cómo todo un pueblo se reunía para jugar al pañuelo, o Manuel Blanco, de 91, que todavía presume de su habilidad con las bicas.

El Concello prevé dar continuidad a la iniciativa con actividades en centros educativos para que sean los propios participantes quienes transmitan esos juegos. La propuesta forma parte de una estrategia de envejecimiento activo y de lucha contra la soledad no deseada, reivindicando el juego compartido como un vínculo entre generaciones.