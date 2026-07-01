Un edificio protegido
Declaración de ruina inminente y demolición para el inmueble okupa de Vicente Risco que ardió en mayo
La fachada se mantendrá como elemento protegido, pero el decreto de Alcaldía pretende actuar para consolidar una estructura que está en riesgo
El Concello de Ourense ha acordado a través de un decreto firmado por el propio alcalde la declaración de ruina inminente del edificio de Vicente Risco número 1, en el barrio de A Ponte, que quedó calcinado en un incendio que se produjo el día 30 de mayo, así como la demolición del mismo, ante el riesgo de que pueda suponer riesgo para los viandantes
El acuerdo del que se dará cuenta en el pleno municipal del viernes, trata de tomar medidas urgentes ante el estado del inmueble, cuya fachada, que es un elemento protegido, por su antigüedad, fue apuntalada ya en los días posteriores al incendio del inmueble, a que estaba habitado por okupas.
Quedó totalmente destruido el interior, cuya estructura se vino abajo, e incluso la planta baja, que ocupaba una clínica dental de una conocida franquicia. El virulento incendio obligó a desalojar a vecinos del edificio colindante y creó momentos de tensión dado que algunas de las personas residente en el inmueble anexo tenía problemas de movilidad . n
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