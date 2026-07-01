Un fin de curso con música, para despedir el curso de los 107 alumnos de UNED sénior de Ourense: mayores que no viejos, que no se cansan de aprender

Los libros se cierran, las libretas se guardan y las aulas de la UNED Sénior de Ourense se despiden hasta el próximo año. El programa universitario para mayores de 55 años ha clausurado su curso académico y, para celebrarlo, el Teatro Principal se vistió de gala para despedir a sus 117 alumnos —una cifra récord para el centro— con un concierto de la Banda Xuvenil de la Agrupación Musical da Limia y la propia Agrupación Musical da Limia.

La apertura de este acto corrió a cargo de María Concepción Álvarez, coordinadora de la UNED Sénior, y el cierre institucional estuvo en manos del director de UNED-Ourense, Jesús Manuel García.

Este último explica que estos alumnos mayores de 55 años, “y sin límite de edad para apuntarse”, han disfrutado de un programa diseñado a su medida, desde filosofía contemporánea hasta inglés para el turismo, geopolítica, biología o historia del arte, “pues son los estudiantes los que eligieron por votación las ocho asignaturas que han refrescado sus conocimientos y agilizado sus mentes durante los últimos meses».

Como indica el director de UNED Ourense, esta modalidad sénior está abierta a todo tipo de personas, tengan mayor o menor formación académica. No es una enseñanza reglada (no hay exámenes ni la presión de una carrera universitaria), sino que busca refrescar conocimientos, agilizar la mente y fomentar las relaciones sociales y la creación de grupos de amigos.

Este año el programa contó con un total de 117 alumnos matriculados, lo que se considera el tope y un gran éxito para el centro- Además tienen actividades complementarias, según explica el director de UNED- Ourense como salidas culturales y un viaje de fin de curso, que este año fue a Lugo guiados por el profesor de Historia del Arte.

La de ayer fe una jornada emotiva, de encuentros y despedida, en la que la Banda Xuvenil de la Agrupación Musical da Limia actuó ofreciendo temas como el Pasodoble da Pastoriza o La Bella y la Bestia, y Amazing Grace.

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La Agrupación Musical da Limia, por su parte, deleitó a los presentes con temas como Manolito el Vaquero de María Mendoza o Evolutions for Winds de Marco Pootz, entre otras, y hubo luego una actuación conjunta de ambos grupos limianos.