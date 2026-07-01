Falsificación documental
Condenado a siete meses de cárcel por falsedad documental tras simular un parte de accidente para cubrir a su hermano
Cubrió con sus datos un parte amistoso tras una colisión automovilística que causó su hermano pequeño cuando tenía el carné recién sacado
En marzo de 2023 un joven de 18 años de edad alcanzó con su coche un BMW en la carretera que une O Carballiño y Maside. Se puso nervioso, llamó a su hermano y este realizó el parte amistoso del accidente. Ayer declaró en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense como acusado de un delito de falsedad de documento mercantil en concurso de estafa. Aceptó siete meses de cárcel.
El motivo del delito y de la condena se debe a que, según el escrito de la Fiscalía «puso como nombre del conductor el suyo propio a sabiendas de que quien realmente conducía era su hermano que no estaba contemplado en la póliza, que era menor de 25 años y cuyo permiso de conducir tenía una antigüedad de menos de un año». Todo ello para asegurar que la compañía se hiciese cargo de la totalidad de los daños. Ascendieron a 2.360,61 euros, de los cuales la aseguradora pagó 907 euros en concepto de indemnización.
Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba una condena de un año y nueve meses de cárcel, además de una multa de veintisiete meses con una cuota diaria de 12 euros, el reconocimiento de los hechos en la audiencia preliminar permitió rebajar la sanción a 7 meses de cárcel— que no cumplirá si no delinque en 2 años— y el pago de una multa de 1.050 euros.
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