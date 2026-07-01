De circuito deportivo a zona intransitable: el polémico abandono de la senda fluvial del Regato do Val en Ourense que iba unir las termas de Outariz con el Camping de Untes

La senda fluvial del Regato do Val, que iba a convertirse en un circuito deportivo para unir las termas de Outariz con el Camping de Untes, se ha transformado en un fracaso por partido doble: el camping municipal el único que había en la ciudad, está clausurado desde hace años y la pista es ahora una zona intransitable y tomada por la vegetación.

El Grupo Municipal del Partido Popular de Ourense ha decidido actuar y anuncia una moción para el Pleno ordinario de julio donde reclamará, de manera urgente, la reactivación del convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y el Ayuntamiento. Este acuerdo, hoy paralizado, tenía como objeto la financiación y ejecución de las obras de acondicionamiento de la senda fluvial.

La iniciativa busca rescatar un proyecto que los populares califican de «estratégico» tras años de abandono institucional, a pesar de estar llamado a convertirse en uno de los principales pulmones verdes y recreativos de la ciudad. La falta de mantenimiento impide que los ourensanos disfruten con seguridad de este trazado natural.

Un cordón ambiental en total abandono

El concejal popular, Pepe Araújo, ha sido contundente al señalar el perjuicio al patrimonio natural y turístico local: «Esta senda nació para conectar la zona termal de Outariz y el Camping de Untes, que hoy está en total estado de abandono. Es incomprensible que una actuación de esta importancia siga guardada en un cajón».

Desde el Partido Popular recuerdan que el convenio original contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas en el Pleno. Sin embargo, las obras nunca se adjudicaron ni se llegaron a ejecutar, dejando la zona en una situación de total dejadez.

«Esta situación es doblemente grave: priva a los vecinos de una infraestructura de primera necesidad y supone un incumplimiento de los compromisos presupuestarios adquiridos por el Ayuntamiento sin dar explicaciones», señala Araújo.

Ante este escenario, la moción del PP exige plazos y compromisos fiscales y técnicos estrictos al Gobierno municipal. Por un lado una reunión bilateral inmediata: Convocar en un plazo máximo de un mes un encuentro oficial con la CHMS para fijar un calendario de ejecución definitivo. También un dossier informativo, a remitir a la oposición en 15 días hábiles un informe explicativo que aclare por qué no se adjudicaron los trabajos y el destino de las partidas presupuestarias.

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La zona afectada es una de las que registra mayor afluencia diaria de ciclistas, corredores y paseantes en Ourense. La falta de acondicionamiento de la senda no solo limita su potencial, sino que degrada la imagen exterior de Ourense como destino termal, concluye el PP.