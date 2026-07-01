Jácome, alcalde de Ourense, cree ser víctima de «lawfare» o guerra judicial contra su persona, tras 17 denuncias penales archivadas desde que asumió el cargo

Gonzalo Pérez Jácome utilizó las redes informativas del Concello para declararse víctima de una campaña de acoso judicial contra su gestión.

Como prueba, presentó un balance judicial de su mandato que suma un total de 20 demandas, de las cuales 17 denuncias penales ya fueron archivadas por los tribunales.

El alcalde realizó estas manifestaciones después de que la Audiencia Provincial ordenara el archivo de la causa por presunta prevaricación, relacionada con su sueldo público y por sus actividades privadas.

Esta crítica del alcalde en la que interpreta estas denuncias como una supuesta persecución a su persona, se produce trs las declaraciones del presidente del Partido Popular y de la Diputación de Ourense, Luis Menor, declaró que acataba las decisiones judiciales pero que el alcalde debería dar explicaciones, pues entiende que no es normativo que sus ingresos privados tripliquen a los públicos por su dedicación a Alcaldía.

Respecto a los procesos vigentes, el regidor insiste en que las 3 causas abiertas son denuncias sin fundamento donde él no tiene responsabilidad.

Asegura que el «lawfare» consiste en presentar denuncias sin base solo para salir en los medios, ya que estas llenan páginas de periódicos pero sus archivos no.

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Finalmente, añadió que hay personas que utilizan de forma sistemática la vía judicial para promocionarse pública o políticamente a costa de la Alcaldía.