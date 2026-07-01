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Delito de Atentado

Acepta ocho meses de cárcel por abalanzarse sobre un Guardia Civil: «Te voy a matar»

La mujer no cumplirá la condena si paga una multa de 3 euros durante 48 días y no delinque en el plazo de 2 años

La acusada reconoció los hechos y se conformó con la pena

La acusada reconoció los hechos y se conformó con la pena / FDV

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Lucila González

«Hijo de puta, te voy a matar. Me llegó una carta del juzgado que te pegué una patada en los testículos y es mentira». Con esa aseveración reconoció una señora, este miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, haberse dirigido a un agente de Guardia Civil en el Concello de Ribadavia. No solo con improperios, sino que también reconoció que «se abalanzó» e intentó «agredirlo» con el ánimo, según el Ministerio Fiscal, de «impedir el legítimo ejercicio de la función policial».

La Fiscalía consideraba estos hechos constituyentes de un delito de atentado a agente de la autoridad y solicitaba para la mujer 1 año y 9 meses de prisión.

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Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo. La mujer, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una reducción de la pena a 8 meses de cárcel que no cumplirá si no delinque durante dos años y si, además, hace frente a una multa de 3 euros diarios durante 48 días.

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