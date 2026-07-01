Delito de Atentado
Acepta ocho meses de cárcel por abalanzarse sobre un Guardia Civil: «Te voy a matar»
La mujer no cumplirá la condena si paga una multa de 3 euros durante 48 días y no delinque en el plazo de 2 años
«Hijo de puta, te voy a matar. Me llegó una carta del juzgado que te pegué una patada en los testículos y es mentira». Con esa aseveración reconoció una señora, este miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, haberse dirigido a un agente de Guardia Civil en el Concello de Ribadavia. No solo con improperios, sino que también reconoció que «se abalanzó» e intentó «agredirlo» con el ánimo, según el Ministerio Fiscal, de «impedir el legítimo ejercicio de la función policial».
La Fiscalía consideraba estos hechos constituyentes de un delito de atentado a agente de la autoridad y solicitaba para la mujer 1 año y 9 meses de prisión.
Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo. La mujer, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una reducción de la pena a 8 meses de cárcel que no cumplirá si no delinque durante dos años y si, además, hace frente a una multa de 3 euros diarios durante 48 días.
- Apagón en Ourense: varios barrios de la ciudad se quedan sin luz después de un «disparo» en la subestación de Barbaña
- La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
- La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación
- Un camión que portaba vehículos eléctricos arde por completo en la A-52 a su paso por Cualedro
- Un viaje a Ourense le cambió la vida: de Cancún a O Carballiño para competir por el mejor taco de España
- Seis alumnos del CEIP O Couto de Ourense, entre los diez mejores del mundo en inglés
- La Audiencia Provincial de Ourense ordena archivar la causa contra Jácome por presunta prevaricación
- Vivir a 40 grados bajo un techo de uralita: el infierno invisible del chabolismo en Ourense, la capital del calor