Acepta ocho meses de cárcel por abalanzarse sobre un Guardia Civil: «Te voy a matar»

«Hijo de puta, te voy a matar. Me llegó una carta del juzgado que te pegué una patada en los testículos y es mentira». Con esa aseveración reconoció una señora, este miércoles en el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, haberse dirigido a un agente de Guardia Civil en el Concello de Ribadavia. No solo con improperios, sino que también reconoció que «se abalanzó» e intentó «agredirlo» con el ánimo, según el Ministerio Fiscal, de «impedir el legítimo ejercicio de la función policial».

La Fiscalía consideraba estos hechos constituyentes de un delito de atentado a agente de la autoridad y solicitaba para la mujer 1 año y 9 meses de prisión.

Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo. La mujer, tras reconocer los hechos, se ha conformado con una reducción de la pena a 8 meses de cárcel que no cumplirá si no delinque durante dos años y si, además, hace frente a una multa de 3 euros diarios durante 48 días.