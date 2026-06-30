La Universidade de Vigo inicia una nueva campaña arqueológica en Ceada das Chás para estudiar las primeras comunidades campesinas

Un equipo del Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) de la Universidade de Vigo desarrollará entre el 13 y el 23 de julio una nueva campaña de intervención arqueológica en el yacimiento de Ceada das Chás-Castelo de Lobarzán, situado entre los concellos de Oímbra y Monterrei. El objetivo será avanzar en el conocimiento de las primeras comunidades campesinas del noroeste peninsular y comprobar las evidencias localizadas en trabajos anteriores.

El proyecto cuenta con financiación de la convocatoria de ayudas a grupos de investigación del campus de Ourense Inou 2026, fruto del convenio anual entre la Universidade de Vigo y la Deputación de Ourense, y con el apoyo del Concello de Monterrei. La dirección científica corresponde a Diego Herrero, en colaboración con Beatriz Comendador, Eduardo Méndez y Mikel Díaz, de la Área de Prehistoria de la UVigo; Miguel Ángel Álvarez, de la Área de Xeografía Física, y Víctor Rodríguez Muñiz, de la Área de Historia Medieval. La dirección arqueológica recae en Lucía Rodríguez, doctora por la UVigo y actualmente investigadora de la Universidad de Alcalá.

El asentamiento prehistórico está datado entre los milenios IV y III antes de Cristo. Según señala el equipo de la Facultade de Historia, «o proxecto céntrase no estudo deste asentamento prehistórico, datado entre os milenios IV e III antes de Cristo, co obxectivo de avanzar no coñecemento das primeiras comunidades campesiñas do noroeste peninsular e da súa relación coa paisaxe e cos espazos simbólicos». La intervención pretende, además, «profundar no estudo dun enclave singular para comprender os procesos de ocupación do territorio durante a Prehistoria recente».

La prehistoria del Alto Támega

La nueva campaña parte de los resultados obtenidos en trabajos previos en el yacimiento. Esas actuaciones incluyeron prospecciones geofísicas mediante magnetómetro y la realización de una cata arqueológica. Según explica el GEAAT, esas labores «permitiron identificar diversas anomalías interpretadas como posibles estruturas de orixe antrópica». La intervención prevista ahora buscará «confirmar a natureza destas evidencias e avanzar na caracterización da organización espacial e da funcionalidade do asentamento dentro do seu contexto territorial».

La Ceada das Chás-Castelo de Lobarzán destaca también por la presencia de manifestaciones de pintura rupestre esquemática, un elemento que refuerza el interés del enclave para estudiar la relación entre ocupación humana, prácticas simbólicas y construcción del paisaje durante la Prehistoria reciente. En este sentido, el proyecto «pretende integrar a análise das estruturas arqueolóxicas co estudo da arte rupestre para ofrecer unha interpretación máis completa do sitio».

La campaña se enmarca en una línea de investigación consolidada de la Área de Prehistoria de la Universidade de Vigo centrada en las sociedades de la Prehistoria reciente en el territorio transfronterizo del valle del Alto Támega. La actuación da continuidad a los trabajos desarrollados en los últimos años por este equipo y a la investigación de Lucía Rodríguez, cuya tesis doctoral se dedicó al análisis de la prehistoria de este territorio y de las dinámicas de ocupación y articulación del paisaje a lo largo del tiempo.

Además de su interés científico, la intervención tendrá una dimensión formativa. Alumnado de grado y de máster de la Universidade de Vigo participará directamente en los trabajos de campo y en las tareas de investigación asociadas al proyecto. Sus responsables subrayan que la campaña «constitúe tamén unha importante oportunidade formativa» para los estudiantes.

El proyecto incorpora asimismo una vertiente de difusión y educación patrimonial. A lo largo de los próximos meses se desarrollarán actividades dirigidas a la ciudadanía, entre ellas visitas al enclave y propuestas educativas orientadas a fomentar el conocimiento y la valorización del patrimonio arqueológico de la comarca. La organización informará del calendario de estas actividades a medida que se concrete.