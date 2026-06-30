Reunión de técnicos y políticos en la Xunta: el plan de choque urgente para rescatar a los municipios de Ourense más golpeados por las riadas»

Las consecuencias de las intensas precipitaciones e inundaciones registradas el pasado 17 de junio han movilizado una respuesta conjunta al más alto nivel institucional en Galicia. El vicepresidente de la Xunta de Galicia y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lideró un encuentro clave de coordinación con el presidente de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Menor, junto a representantes de la Diputación de Lugo y de los alcaldes de los municipios que sufrieron con mayor virulencia el impacto de las tormentas.

El encuentro, celebrado con el firme propósito de diseñar una hoja de ruta ágil y eficaz, sirvió para establecer las bases de la cooperación económica y técnica que permitirá a los ayuntamientos recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. En el caso de la provincia de Ourense, el plan de choque se volcará de forma inmediata en las localidades de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, Vilardevós, A Gudiña y A Rúa, cuyos servicios e infraestructuras locales resultaron gravemente afectados.

Uno de los principales acuerdos alcanzados en la cumbre institucional estipula la obligatoriedad de que los concellos afectados remitan, a la mayor brevedad, una valoración detallada y pormenorizada de los daños materiales registrados en sus respectivos términos municipales.

La reunión contó además con una amplia representación técnica de la Xunta, incluyendo a las directoras generales de Calidad Ambiental y Sostenibilidad, María José Echevarría; de la Agencia Gallega de Infraestructuras, María Deza; de Administración Local, Natalia Prieto; y de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, junto al delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo.

El concello de Viana do Bolo se ha situado en el epicentro de las prioridades debido a la magnitud de los arrastres. Para dar una respuesta inmediata, la reunión selló el compromiso de la Diputación Provincial de Ourense de contratar de forma urgente a una empresa especializada. Este operativo extraordinario se destinará a agilizar la retirada masiva de los residuos, lodo, piedras y troncos que las riadas depositaron en calles, fincas y espacios públicos, acelerando las labores de limpieza y restauración ambiental de las zonas más castigadas.

El informe presentado analiza también la gestión de una jornada crítica en la que el 112 Galicia llegó a registrar casi 2.400 llamadas, lo que derivó en la movilización de hasta 80 recursos de emergencias de forma simultánea. Las riadas provocaron inundaciones generalizadas, cortes de carreteras, caída de muros, daños en vehículos y explotaciones agrícolas, así como severas afectaciones en las redes esenciales de suministro de agua potable y electricidad.

Los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), las agrupaciones de Protección Civil y los parques de bomberos locales centraron sus esfuerzos iniciales en salvar vidas, realizar achiques en viviendas, retirar árboles de las calzadas y abrir vías de comunicación alternativas para los núcleos que habían quedado temporalmente aislados.

Ana Pontón pide agilidad

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó ayer desde Ourense «actuaciones coordinadas para que lo antes posible esos vecinos y vecinas puedan recuperar la normalidad, porque es cierto que en algunos puntos las actuaciones van mucho más allá de lo que puede hacer la institución municipal».

Asimismo, instó a que «se activen las medidas necesarias para que esos vecinos y vecinas puedan recuperar la normalidad» y exigió a la Xunta que actúe con medidas de contención tras los incendios. En este sentido, reclamó al Gobierno autonómico «que se ponga las pilas haciendo prevención para evitar este tipo de riadas, que son consecuencia directa de los incendios y de que no se hizo bien lo que se tenía que hacer una vez apagados».

La Diputación asume el desescombro en A Bouza, Viana do Bolo, con una empresa especializada

Luis Menor comprobando los daños en una visita al pueblo de A Bouza / Fdv

La Diputación de Ourense asume desde ya la retirada de escombros en la localidad de A Bouza, en el municipio de Viana do Bolo, con el fin de devolver a la mayor brevedad la normalidad a esta zona tras la fuerte riada que el pasado 17 de junio afectó a varios puntos del municipio, con un particular impacto en la citada población. Así lo anunció el presidente de la Diputación ourensana, Luis Menor, tras la reunión celebrada ayer en Santiago. Luis Menor afirmó que la voluntad de la institución es contribuir a «devolver lo antes posible la normalidad a la vecindad de A Bouza», un objetivo que tiene como primer paso el desescombro de todos los materiales que sepultaron la zona central de la población.

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Para ello, se contratará a una empresa especializada, del mismo modo que se hizo con el vertedero de A Rúa tras el incendio que arrasó las instalaciones. Para Luis Menor, esta iniciativa refrenda la «respuesta inmediata de la Diputación» al desastre originado por la riada en A Bouza, donde las brigadas y maquinaria de la institución provincial actuaron de manera inmediata, y esperan hacerlo ahora con esta empresa especializada. En un primer momento, los medios técnicos y humanos de la Diputación de Ourense se encargaron de restablecer las comunicaciones por carretera en las localidades de A Bouza, Pradocabalos y Pixeiros. Los trabajos, como pudo comprobar el propio presidente provincial en su visita a la zona, se centraron en dos puntos: en la OU-0903 (Viana do Bolo-límite con la provincia de Zamora), consiguiendo limpiar este tramo en apenas tres días, lo que permitió su apertura al tráfico; y en la OU-0904, entre Seoane y A Bouza, donde los daños ocasionados por la gran cantidad de materiales arrastrados por el agua desaconsejan la circulación, reservándose esta vía al tránsito exclusivo de maquinaria o vehículos de emergencia.