Ourense cierra un dispositivo de apoyo a la regularización de migrantes que atendió a 200 personas
La iniciativa de la Deputación de Ourense para la regularización de migrantes a un 20% de personas con menores a cargo y un perfil joven
La Deputación de Ourense cerró ayer el dispositivo especial de apoyo al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, tras atender a cerca de 200 usuarios desde el 14 de mayo. El servicio, impulsado por la Área de Benestar en coordinación con entidades sociales del tercer sector, funcionó de lunes a jueves por la tarde con seis profesionales del departamento.
La iniciativa ofreció información, orientación, apoyo técnico y revisión de documentación a personas que acudieron a solicitar ayuda en un procedimiento administrativo de especial relevancia social. Según los datos recabados durante el operativo, aproximadamente el 20% de los atendidos formaban parte de unidades familiares con menores a cargo, escolarizados en centros de la provincia cuando se daba esa circunstancia.
Las nacionalidades con mayor presencia fueron Venezuela, Colombia, Guinea, Perú, Marrocos y Ghana. En el caso de los ciudadanos venezolanos, una parte significativa eran solicitantes de protección internacional.
Un perfil joven y con voluntad de trabajar
El perfil mayoritario fue el de personas jóvenes, con una edad media de 35 años. Casi todas llevaban más de un año residiendo en España, aportaban certificados de antecedentes penales en regla y manifestaban su voluntad de trabajar por cuenta ajena. Una alta proporción contaba además con compromisos de contratación si obtenía la regularización.
La Deputación destaca que el dispositivo permitió constatar la presencia en la provincia de personas ya asentadas, con vínculos familiares, escolares, sociales y laborales. La institución considera que este modelo de coordinación con entidades especializadas puede aplicarse en futuras actuaciones de intervención social.
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