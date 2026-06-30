Movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Verín
Comisión y Plataforma acordaron iniciar mañana concentraciones todos los miércoles
La Comisión Delegada Verín y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública Comarca de Monterrei convocan nuevas movilizaciones en defensa del Hospital Comarcal de Verín y de la sanidad pública en este territorio. La primera será mañana, a las 12.00 horas, delante de la puerta principal del edificio, repitiéndose todos los miércoles mientras no se produzca un cambio por parte de la Administración.
La Comisión Delegada mantuvo en los últimos días una reunión con los miembros de la Plataforma y una asamblea con los trabajadores del Hospital, y se acordó iniciar un calendario de movilizaciones para denunciar, una vez más, «la grave situación que atraviesa el Distrito Sanitario en el Hospital y en la Atención Primaria» y reclamar soluciones urgentes. Denuncia la creciente precariedad laboral y falta de servicios esenciales. Reivindican la recuperación de los que ya no existen como Cardiología, Hado, o que funcionan bajo mínimos: Cuidados Paliativos, Oftalmología, Neurología, provocando listas de espera.
Desde el Sergas lamentan que quien debería representar los intereses de los profesionales sanitarios de la comarca «opten por la manipulación política basándose en falsedades y generando alarma». Afirman que el servicio de Hado se pondrá en marcha en septiembre tras subsanar los inconvenientes, que la Xunta licitará este año, por 1.5 millones, la renovación de las instalaciones del hospital, el traslado del Hospital de Día a las antiguas Urgencias, y la reforma de los baños de las habitaciones. También destaca que entre 2024 y 2025 el cuadro de personal aumentó un 37,5%, entre otras acciones en los últimos años.
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